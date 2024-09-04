https://sputnik-georgia.ru/20240904/kogda-v-tbilisi-postroyat-zavod-po-pererabotke-otkhodov-otvet-merii-289743389.html

Стало известно, когда в Тбилиси появится завод по переработке отходов

Стало известно, когда в Тбилиси появится завод по переработке отходов

Sputnik Грузия

Ежедневно в столице тысячи тонн мусора отправляются на единственный в городе полигон для твердых бытовых отходов близ поселка Диди Лило 04.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-04T22:00+0400

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андриа басилая

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Завод по переработке отходов будет построен в Тбилиси в ближайшие три-четыре года, заявил заместитель мэра Тбилиси Андрия Басилая. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В начале 2024 года ЕБРР и мэрия Тбилиси подписали соглашение о строительстве на полигоне в Диди Лило завода по вторичной переработке материалов и завода по механико-биологической переработке, которые фактически станут основой для начала сепарации отходов. После этого планируется реализация полученного материала. Ежедневно в Тбилиси тысячи тонн мусора отправляются на единственный в городе полигон для твердых бытовых отходов близ поселка Диди Лило. Он начал работать в 2010 году после закрытия полигона бытовых отходов в районе Глдани. Хоть эта свалка частично и закрыта, она доставляет дискомфорт жителям района Самгори и поселка Лило. Наличие полигона для твердых бытовых отходов недалеко от жилого поселка не раз становилось поводом для акций протеста местных жителей. Они неоднократно устраивали пикеты и перекрывали дорогу мусоровозам, не давая им проехать к свалке. Городские власти обещали устранить проблему и найти для свалки новое место. В мае 2024 года мэрия Тбилиси и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали соглашение о строительстве газосборника. В рамках проекта будут закрыты ячейки захоронения отходов, а метан будет собираться из уже функционирующих или закрытых ячеек. Метан по проекту будет перерабатываться в электроэнергию. Кроме того, мэрия Тбилиси, параллельно с реализацией важнейших проектов, запланированных на полигоне муниципальных отходов в поселке Диди Лило, начала поиск альтернативного места для новой мусорной свалки. На сегодняшний день в Тбилиси действуют лишь частные инициативы по сортировке бытовых отходов. Основная часть крупных мусоросборников в столице – смешанные, куда выбрасываются как пищевые, так и твердые отходы и пластик.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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мусор, грузия, новости, лило, тбилиси, андриа басилая, ебрр