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Мэрия Тбилиси начинает восстановление парка Вере
Мэрия Тбилиси начинает восстановление парка Вере
Sputnik Грузия
Парк Вере защищен статусом недвижимого памятника культурного наследия, поэтому кардинально преобразовывать его или менять не планируется 04.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-04T17:25+0400
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Мэрия Тбилиси приступает к восстановлению парка Вере в центре столицы, заявил мэр города Каха Каладзе в начале заседания городского правительства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>На месте парка Вере в XVIII веке было кладбище, которое в начале XX века было решено ликвидировать, а на его месте создать зону отдыха для горожан с многочисленными небольшими кафе. В советское время парк Вере носил имя Сергея Кирова. По его словам, парк Вере защищен статусом недвижимого памятника культурного наследия, поэтому кардинально преобразовывать его или менять не планируется.После восстановления парка Вере в Тбилиси появится благоустроенное, современное рекреационно-развлекательное пространство, оснащенное современными инженерными системами, которое будет адаптировано для людей разных возрастов и интересов, отметил мэр столицы.По его словам, в парке будет добавлена дренажная система, а бессистемная проводка будет заменена и спрятана под землей. В парке Вере также появятся фонтаны с питьевой водой, футбольное поле, бельведер, павильон для отдыха, административное здание и туалет. Что немаловажно, многолетние деревья и растения в парке будут сохранены, время появятся новые зеленые насаждения. Указанные работы планируется завершить к концу 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, мэрия тбилиси, тбилиси, каха каладзе, общество
Мэрия Тбилиси начинает восстановление парка Вере
Парк Вере защищен статусом недвижимого памятника культурного наследия, поэтому кардинально преобразовывать его или менять не планируется
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Мэрия Тбилиси приступает к восстановлению парка Вере в центре столицы, заявил мэр города Каха Каладзе в начале заседания городского правительства.
На месте парка Вере в XVIII веке было кладбище, которое в начале XX века было решено ликвидировать, а на его месте создать зону отдыха для горожан с многочисленными небольшими кафе. В советское время парк Вере носил имя Сергея Кирова.
"По своему функциональному назначению он (парк – ред.) рассчитан на людей любого возраста. В рамках проекта особое внимание было уделено сохранению и улучшению существующего планирования и мест активности, а также интеграции новых функций, соответствующих среде", – заявил Калалдзе.
По его словам, парк Вере защищен статусом недвижимого памятника культурного наследия, поэтому кардинально преобразовывать его или менять не планируется.
После восстановления парка Вере в Тбилиси появится благоустроенное, современное рекреационно-развлекательное пространство, оснащенное современными инженерными системами, которое будет адаптировано для людей разных возрастов и интересов, отметил мэр столицы.
По его словам, в парке будет добавлена дренажная система, а бессистемная проводка будет заменена и спрятана под землей.
"В рамках реабилитационных работ будут организованы две детские площадки по возрасту: для детей от года до трех лет и от трех до 12 лет. Также здесь будет площадка для выгула собак, система наружного освещения, прогулочные дорожки", – заявил Каладзе.
В парке Вере также появятся фонтаны с питьевой водой, футбольное поле, бельведер, павильон для отдыха, административное здание и туалет. Что немаловажно, многолетние деревья и растения в парке будут сохранены, время появятся новые зеленые насаждения.
Указанные работы планируется завершить к концу 2025 года.