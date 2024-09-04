https://sputnik-georgia.ru/20240904/mvd-gruzii-rassleduet-delo-o-pozhare-v-borzhomskom-zapovednike-289739791.html

МВД Грузии расследует дело о пожаре в Боржомском заповеднике

МВД Грузии расследует дело о пожаре в Боржомском заповеднике

Sputnik Грузия

Боржоми-Харагаульский парк – один из самых больших национальных парков в Европе. Он занимает 7,6% всей территории Грузии 04.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-04T16:20+0400

2024-09-04T16:20+0400

2024-09-04T16:20+0400

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "Повреждение или уничтожение вещи" в связи с пожаром в Боржомском национальном парке, сообщила телекомпания "Мтавари архи". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Пожар потушили во второй половине дня 4 сентября. О том, что пожарные борются с огнем в лесу в 12 км. от села Ахалдаба, на территории Боржоми-Харагаульского национального парка, стало известно во вторник вечером. Сообщение в Службу ЧС поступило 3 сентября к 18:00. Интенсивная работа пожарных и спасателей по локализации и ликвидации огня продолжалась всю ночь. В тушении пожара были задействованы более 150 пожарных и рейнджеров. С утра среды к тушению подключились четыре вертолета погранполиции. В ведомстве не уточнили, какую территорию успел охватить огонь. Пожарные останутся на месте до завтрашнего дня в целях безопасности и мониторинга местности. Боржоми-Харагаульский парк – один из самых больших национальных парков в Европе, он включает шесть административных районов, простирающихся от курорта Боржоми к городу Харагаули. Площадь парка составляет 5,3 тысячи квадратных километров (это 7,6% всей территории Грузии). Кроме того, в Боржоми-Харагаульском лесу обитают животные и птицы, занесенные в Красную Книгу. Последний крупный пожар в Боржомском ущелье произошел в августе 2022 года. Тогда пострадало более чем 180 га леса. На тушение пожара были брошены силы департамента по ЧС, военные подразделения, были задействованы вертолеты погранполиции и противопожарные самолеты, которые прислала на помощь Турция. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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