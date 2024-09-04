https://sputnik-georgia.ru/20240904/paket-zakonoproektov-o-zaprete-propagandy-lgbt-v-gruzii-prinyat-vo-vtorom-chtenii-289743589.html

Пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии принят во втором чтении

Пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии принят во втором чтении

Sputnik Грузия

Большая часть оппозиции бойкотирует пленарные заседания парламента 04.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-04T18:04+0400

2024-09-04T18:04+0400

2024-09-04T18:19+0400

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Парламент Грузии во втором чтении принял пакет законопроектов – проект конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и исходящие поправки в 17 законов, которые предполагают запрет на пропаганду ЛГБТ* в стране.Согласно проекту нового закона, запрещаются однополые браки, медицинские манипуляции по смене пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ* в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в целях популяризации ЛГБТ* и так далее.Пакет законопроектов был принят 81 голосом "за". Его поддержали депутаты от парламентского большинства – правящей партии "Грузинская мечта" и "Сила народа", а также три депутата от политической группы "Европейские социалисты", которые проявляют лояльность к властям.Из оппонентов властей на заседании присутствовали только депутаты от партий экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" и "Гирчи", семь человек, но они не голосовали. Позже соратники Гахария распространили заявление. Что касается депутатов от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "Граждане" и других, они бойкотируют пленарные заседания парламента. Отдельно от пакета законопроектов парламент во втором чтении принял поправки в Трудовой кодекс, исходящие из проекта нового закона. Согласно поправкам, в Трудовом кодексе появится запись о том, что День святости семьи и уважения к родителям, который отмечается в Грузии по инициативе Католикос-Патриарха всея Грузии Илии Второго 17 мая, является государственным праздником.Поправки предстоит принять и в третьем чтении. Для вступления конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" в силу недостаточно принятия законопроектов в виде пакета.Конституционный закон, как и поправки в главный закон страны, принимается 3/4 голосов депутатов, то есть минимум 113 членами парламента. Соответственно, в парламенте нынешнего созыва без поддержки оппозиции этот закон не принять. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, политика, грузия, георгий гахария, "сила народа", единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия