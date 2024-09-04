https://sputnik-georgia.ru/20240904/pozhar-v-borzhomskom-natsionalnom-parke-potushen-289731564.html

Пожар в Боржомском национальном парке потушен

Пожар в Боржомском национальном парке потушен

Sputnik Грузия

В целях безопасности и мониторинга ситуации представители Службы по управлению чрезвычайными ситуациями будут оставаться на месте всю ночь 04.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-04T14:32+0400

2024-09-04T14:32+0400

2024-09-04T14:50+0400

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ахалдаба

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Пожар на территории Боржоми-Харагаульского национального парка (регион Самцхе-Джавахети) близ села Ахалдаба ликвидирован, сообщила телекомпания "Имеди".Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>> О том, что пожарные борются с огнем в лесу в 12 километрах от села Ахалдаба, на территории Боржоми-Харагаульского национального парка, стало известно во вторник вечером. Сообщение в Службу ЧС поступило 3 сентября к 18:00. В целях безопасности и мониторинга ситуации представители Службы по управлению чрезвычайными ситуациями будут оставаться на месте всю ночь. Боржоми-Харагаульский парк – один из самых больших национальных парков в Европе, он включает шесть административных районов, простирающихся от курорта Боржоми к городу Харагаули. Его площадь составляет 5,3 тысячи квадратных километров, что составляет 7,6% всей территории Грузии. Кроме того, в Боржоми-Харагаульском лесу обитают животные и птицы, занесенные в Красную Книгу. Последний крупный пожар в Грузии произошел в августе 2022 года в Боржомском ущелье. Тогда пострадала территория более чем в 180 га. На тушение пожара были брошены не только силы департамента по чрезвычайным ситуациям, но и военные подразделения. Были задействованы вертолеты погранполиции и противопожарные самолеты, которые прислала на помощь Турция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, боржоми, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, пожар, ахалдаба