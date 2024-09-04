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Пожар в Боржомском национальном парке потушен
Пожар в Боржомском национальном парке потушен
Sputnik Грузия
В целях безопасности и мониторинга ситуации представители Службы по управлению чрезвычайными ситуациями будут оставаться на месте всю ночь 04.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-04T14:32+0400
2024-09-04T14:32+0400
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Пожар на территории Боржоми-Харагаульского национального парка (регион Самцхе-Джавахети) близ села Ахалдаба ликвидирован, сообщила телекомпания "Имеди".Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>> О том, что пожарные борются с огнем в лесу в 12 километрах от села Ахалдаба, на территории Боржоми-Харагаульского национального парка, стало известно во вторник вечером. Сообщение в Службу ЧС поступило 3 сентября к 18:00. В целях безопасности и мониторинга ситуации представители Службы по управлению чрезвычайными ситуациями будут оставаться на месте всю ночь. Боржоми-Харагаульский парк – один из самых больших национальных парков в Европе, он включает шесть административных районов, простирающихся от курорта Боржоми к городу Харагаули. Его площадь составляет 5,3 тысячи квадратных километров, что составляет 7,6% всей территории Грузии. Кроме того, в Боржоми-Харагаульском лесу обитают животные и птицы, занесенные в Красную Книгу. Последний крупный пожар в Грузии произошел в августе 2022 года в Боржомском ущелье. Тогда пострадала территория более чем в 180 га. На тушение пожара были брошены не только силы департамента по чрезвычайным ситуациям, но и военные подразделения. Были задействованы вертолеты погранполиции и противопожарные самолеты, которые прислала на помощь Турция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, боржоми, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, пожар, ахалдаба
Пожар в Боржомском национальном парке потушен
14:32 04.09.2024 (обновлено: 14:50 04.09.2024)
В целях безопасности и мониторинга ситуации представители Службы по управлению чрезвычайными ситуациями будут оставаться на месте всю ночь
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Пожар на территории Боржоми-Харагаульского национального парка (регион Самцхе-Джавахети) близ села Ахалдаба ликвидирован, сообщила телекомпания "Имеди".
О том, что пожарные борются с огнем в лесу в 12 километрах от села Ахалдаба, на территории Боржоми-Харагаульского национального парка, стало известно во вторник вечером. Сообщение в Службу ЧС поступило 3 сентября к 18:00.
Интенсивная работа пожарных и спасателей по локализации и ликвидации огня продолжалась всю ночь. В тушении пожара были задействованы более 150 пожарных и рейнджеров. С утра среды к тушению были подключены четыре вертолета погранполиции Грузии.
В целях безопасности и мониторинга ситуации представители Службы по управлению чрезвычайными ситуациями будут оставаться на месте всю ночь.
Боржоми-Харагаульский парк – один из самых больших национальных парков в Европе, он включает шесть административных районов, простирающихся от курорта Боржоми к городу Харагаули. Его площадь составляет 5,3 тысячи квадратных километров, что составляет 7,6% всей территории Грузии. Кроме того, в Боржоми-Харагаульском лесу обитают животные и птицы, занесенные в Красную Книгу.
Последний крупный пожар в Грузии произошел в августе 2022 года в Боржомском ущелье. Тогда пострадала территория более чем в 180 га. На тушение пожара были брошены не только силы департамента по чрезвычайным ситуациям, но и военные подразделения. Были задействованы вертолеты погранполиции и противопожарные самолеты, которые прислала на помощь Турция.