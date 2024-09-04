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Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии
Sputnik Грузия
Ожидаемые осадки могут повысить уровень воды в реках и активизировать оползнево-селевые процессы в холмистой и горной местности 04.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-04T15:05+0400
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Кратковременные дожди, грозы, град, усиление ветра и шторм на побережье Черного моря ожидаются в течение ближайших нескольких дней, с 4 по 6 сентября, в Грузии, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Ожидаемые осадки могут повысить уровень воды в реках, а в холмистой и горной местности спровоцировать и активизировать оползнево-селевые процессы. Уровень угрозы развития природных катастроф средний, предупреждают синоптики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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погода, грузия, новости, черное море, национальное агентство окружающей среды, тбилиси
погода, грузия, новости, черное море, национальное агентство окружающей среды, тбилиси

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии

15:05 04.09.2024
© Batumi City HallПоследствия ураганного ветра и шторма в Батуми на бульваре
Последствия ураганного ветра и шторма в Батуми на бульваре - Sputnik Грузия, 1920, 04.09.2024
© Batumi City Hall
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Ожидаемые осадки могут повысить уровень воды в реках и активизировать оползнево-селевые процессы в холмистой и горной местности
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Кратковременные дожди, грозы, град, усиление ветра и шторм на побережье Черного моря ожидаются в течение ближайших нескольких дней, с 4 по 6 сентября, в Грузии, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
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"С конца дня 4 сентября до конца дня 6 сентября в Грузии ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, возможны грозы, град и усиление ветра, на море – шторм в 3-4 балла", – говорится в сообщении.
Ожидаемые осадки могут повысить уровень воды в реках, а в холмистой и горной местности спровоцировать и активизировать оползнево-селевые процессы.
Уровень угрозы развития природных катастроф средний, предупреждают синоптики.
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