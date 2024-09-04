https://sputnik-georgia.ru/20240904/sinoptiki-predupredili-ob-ukhudshenii-pogody-v-gruzii-289732948.html

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии

Sputnik Грузия

Ожидаемые осадки могут повысить уровень воды в реках и активизировать оползнево-селевые процессы в холмистой и горной местности 04.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-04T15:05+0400

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Кратковременные дожди, грозы, град, усиление ветра и шторм на побережье Черного моря ожидаются в течение ближайших нескольких дней, с 4 по 6 сентября, в Грузии, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Ожидаемые осадки могут повысить уровень воды в реках, а в холмистой и горной местности спровоцировать и активизировать оползнево-селевые процессы. Уровень угрозы развития природных катастроф средний, предупреждают синоптики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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погода, грузия, новости, черное море, национальное агентство окружающей среды, тбилиси