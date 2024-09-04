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В Грузии создадут реестр педофилов и сексуальных вымогателей
В Грузии создадут реестр педофилов и сексуальных вымогателей
Sputnik Грузия
Цель инициативы — создание безопасной среды для детей и подростков, превенция случаев педофилии и шантажа кадрами личной жизни 04.09.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Специальная следственная служба Грузии создаст электронный реестр лиц, осужденных за педофилию и сексуальные домогательства, сообщили в ведомстве. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;В реестр попадут осужденные, которые будут ограничены в правах, и в отношении них будет задействована специальная система государственного мониторинга, отмечают в следственной службе.Под ограничение в правах и мониторинг попадут осужденные за сексуальные преступления или сексуальное вымогательство в отношении детей, лица, которые получают/распространяют кадры личной жизни с целью получения выгоды, а также осужденные за несколько подобных преступлений или совершившие подобные преступления повторно. Специальная следственная служба отмечает, что все жители страны, как дети, так и взрослые, в Интернета уязвимы перед такими преступлениями. "Преступники, скрывающиеся под поддельным аккаунтом, в том числе вымогатели по признаку педофилии, обманным путем очень легко сближаются с детьми, входят к ним в доверие, в результате чего получением кадров их интимной жизни посягают на личную жизнь детей, за чем может следовать половое принуждение, вымогательство, шантаж кадрами личной жизни или другие преступные действия", - говорится в сообщении. Лицам, попавшим в реестр, запретят проживать с несовершеннолетними, приближаться ближе чем на 30 метров к образовательным учреждениям, перевозить пассажиров, заниматься врачебной или педагогической деятельностью, работать соцработниками и др. При этом они будут обязаны отмечаться с определенной периодичностью в следственных органах, а их жилье и место работы будут проверяться. Будут проводиться и другие меры по предотвращению совершения повторных преступлений. Резонансное дело Накануне, 3 сентября, специальная следственная служба сообщила о задержании 32-летнего жителя региона Самегрело в Грузии после выявления восьми фактов педофилии, сексуального вымогательства и развратных действий, жертвами которых стали десятки малолетних и несовершеннолетних жертв.Мужчина также шантажировал их тем, что распространит среди родственников и друзей их обнаженные фото, которые создаст путем монтажа уже опубликованных фотографий. В личных чатах уже после задержания обвиняемого были обнаружены переписки интимного характера с угрозами и принуждениями, среди них – переписки с десятками несовершеннолетних. В результате анализа информации, обнаруженной в мобильном телефоне обвиняемого, и проведенных следственных действий были установлены еще семеро несовершеннолетних потерпевших, в том числе малолетние дети.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистскаяПодписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, грузия, новости, общество, самегрело, facebook, instagram
происшествия, грузия, новости, общество, самегрело, facebook, instagram

В Грузии создадут реестр педофилов и сексуальных вымогателей

19:00 04.09.2024
© Special Investigation Service Специальная следственная служба Грузии
Специальная следственная служба Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 04.09.2024
© Special Investigation Service
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Цель инициативы — создание безопасной среды для детей и подростков, превенция случаев педофилии и шантажа кадрами личной жизни
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Специальная следственная служба Грузии создаст электронный реестр лиц, осужденных за педофилию и сексуальные домогательства, сообщили в ведомстве.
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В реестр попадут осужденные, которые будут ограничены в правах, и в отношении них будет задействована специальная система государственного мониторинга, отмечают в следственной службе.
© Special Investigation Service Специальная следственная служба Грузии
Специальная следственная служба Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 04.09.2024
Специальная следственная служба Грузии
© Special Investigation Service
Под ограничение в правах и мониторинг попадут осужденные за сексуальные преступления или сексуальное вымогательство в отношении детей, лица, которые получают/распространяют кадры личной жизни с целью получения выгоды, а также осужденные за несколько подобных преступлений или совершившие подобные преступления повторно.

"Целью инициативы является создание безопасной среды для детей и подростков и избежание случаев педофилии, сексуального вымогательства и шантажа кадрами личной жизни", - отмечают в ведомстве.

Специальная следственная служба отмечает, что все жители страны, как дети, так и взрослые, в Интернета уязвимы перед такими преступлениями.
"Преступники, скрывающиеся под поддельным аккаунтом, в том числе вымогатели по признаку педофилии, обманным путем очень легко сближаются с детьми, входят к ним в доверие, в результате чего получением кадров их интимной жизни посягают на личную жизнь детей, за чем может следовать половое принуждение, вымогательство, шантаж кадрами личной жизни или другие преступные действия", - говорится в сообщении.
© Special Investigation Service Специальная следственная служба Грузии
Специальная следственная служба Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 04.09.2024
Специальная следственная служба Грузии
© Special Investigation Service
Лицам, попавшим в реестр, запретят проживать с несовершеннолетними, приближаться ближе чем на 30 метров к образовательным учреждениям, перевозить пассажиров, заниматься врачебной или педагогической деятельностью, работать соцработниками и др.
При этом они будут обязаны отмечаться с определенной периодичностью в следственных органах, а их жилье и место работы будут проверяться. Будут проводиться и другие меры по предотвращению совершения повторных преступлений.

Резонансное дело

Накануне, 3 сентября, специальная следственная служба сообщила о задержании 32-летнего жителя региона Самегрело в Грузии после выявления восьми фактов педофилии, сексуального вымогательства и развратных действий, жертвами которых стали десятки малолетних и несовершеннолетних жертв.

Следствием установлено, что обвиняемый создавал поддельные аккаунты пользователей Facebook* и Instagram*, через которые систематически связывался с десятками девочек в возрасте от 10 до 18 лет, отправлял им фотографии 15-летнего юноши, представляясь их сверстником, завоевывал их доверие и заставлял присылать фото/видео интимного содержания, в противном случае угрожал убить членов семьи.

Мужчина также шантажировал их тем, что распространит среди родственников и друзей их обнаженные фото, которые создаст путем монтажа уже опубликованных фотографий.
В личных чатах уже после задержания обвиняемого были обнаружены переписки интимного характера с угрозами и принуждениями, среди них – переписки с десятками несовершеннолетних.
В результате анализа информации, обнаруженной в мобильном телефоне обвиняемого, и проведенных следственных действий были установлены еще семеро несовершеннолетних потерпевших, в том числе малолетние дети.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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