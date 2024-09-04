https://sputnik-georgia.ru/20240904/vertolety-podklyuchili-k-tusheniyu-pozhara-v-borzhomskom-natsionalnom-parke-289716790.html

Вертолеты подключили к тушению пожара в Боржомском национальном парке

Вертолеты подключили к тушению пожара в Боржомском национальном парке

Sputnik Грузия

На данном этапе опасности распространения огня на населенные пункты нет 04.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-04T10:58+0400

2024-09-04T10:58+0400

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Четыре вертолета пограничной полиции Грузии подключены к тушению пожара на территории Боржоми-Харагаульского национального парка (регион Самцхе-Джавахети), сообщила телекомпания "Имеди". О том, что пожарные борются с огнем в лесу в 12 километрах от села Ахалдаба, на территории Боржоми-Харагаульского национального парка, стало известно во вторник вечером. Сообщение в Службу ЧС поступило 3 сентября к 18:00. К процессу локализации пожара подключены пожарные из регионов Самцхе-Джавахети и Квемо Картли. Сотрудникам службы ЧС также помогают местные рейнджеры. На территорию постепенно заезжает тяжелая техника, чтобы очистить дорогу и обеспечить пожарным доступ к очагам возгорания. По данным СМИ, очаги возгорания находятся на каменистой местности, где много засохших деревьев. Горит нижний покров леса. На данном этапе опасности распространения огня на населенные пункты нет. На месте создан штаб по чрезвычайным ситуациям. Мониторинг территории осуществляется с помощью дрона. Боржоми-Харагаульский парк – один из самых больших национальных парков в Европе, он включает шесть административных районов, простирающихся от курорта Боржоми к городу Харагаули. Его площадь составляет 5,3 тысячи квадратных километров, что составляет 7,6% всей территории Грузии. Кроме того, в Боржоми-Харагаульском лесу обитают животные и птицы, занесенные в Красную Книгу. Последний крупный пожар в Грузии произошел в августе 2022 года в Боржомском ущелье. Тогда пострадала территория более чем в 180 га. На тушение пожара были брошены не только силы департамента по чрезвычайным ситуациям, но и военные подразделения. Были задействованы вертолеты погранполиции и противопожарные самолеты, которые прислала на помощь Турция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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