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Названа стоимость проекта подводного электрокабеля из Грузии в Европу
Названа стоимость проекта подводного электрокабеля из Грузии в Европу
Sputnik Грузия
Соглашение о прокладке кабеля правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года 04.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-04T20:45+0400
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Проект, предусматривающий соединение электросистем Азербайджана, Грузии и Румынии с прокладной электрокабеля по дну Черного моря обойдется в 3,5 миллиарда евро, сообщила медиаплатформа BMG со ссылкой на румынские СМИ. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале страны с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. Он также подчеркнул, что проект обязательно будет реализован.По словам Бурдужа, технико-экономическое обоснование проекта строительства черноморского зеленого энергетического кабеля будет представлено на 29-й конференции ООН по изменению климата в Баку, которая должна пройти в ноябре. "Чем больше у нас будет маршрутов, чем больше источников, тем дешевле станет энергия. Тот факт, что европейские государства в нашем регионе будут иметь доступ к энергии с совершенно другого рынка, такого как рынок Кавказа, безусловно, приведет к диверсификации", – сказал Бурдуджа. Проект Черноморского энергокабеля Техническо-экономическое исследование проекта Черноморского энергокабеля осуществлялось с 2022 года. Как ранее сообщило Минэкономики, согласно заключению исследования, подготовленного итальянской консалтинговой компанией CESI по заказу государственной компании "Грузинская государственная электросистема", при финансировании Всемирного банка и поддержке Министерства, проект является "перспективным и технически и экономически осуществимым. По данным ведомства, в рамках исследования были определены оптимальные возможности кабеля, оценена стоимость реализации проекта и осуществлен экономический анализ, также были определены предварительные сухопутный и морской маршруты кабеля, разработан план и стратегия закупок. Также будут подготовлены исследования воздействия на окружающую среду и социальное положение и исследования морского дна, которые будут проведены в 2025-2026 годах. Проект прокладки кабеля нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и Кавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей. Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря. Если проект будет реализован, то кабель мощностью в тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, румыния, азербайджан, венгрия, черное море, всемирный банк
грузия, новости, экономика, румыния, азербайджан, венгрия, черное море, всемирный банк
Названа стоимость проекта подводного электрокабеля из Грузии в Европу
20:45 04.09.2024 (обновлено: 22:07 04.09.2024)
Соглашение о прокладке кабеля правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Проект, предусматривающий соединение электросистем Азербайджана, Грузии и Румынии с прокладной электрокабеля по дну Черного моря обойдется в 3,5 миллиарда евро, сообщила медиаплатформа BMG со ссылкой на румынские СМИ.
Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале страны с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба.
"Это недешевый проект, точную сумму мы узнаем после подготовки технико-экономического обоснования, но мы считаем, что для строительства подводного кабеля между Грузией и Румынией необходимо 3,5 миллиарда евро", – заявил министр энергетики Румынии Себастьян Бурдужа румынским СМИ.
Он также подчеркнул, что проект обязательно будет реализован.
По словам Бурдужа, технико-экономическое обоснование проекта строительства черноморского зеленого энергетического кабеля будет представлено на 29-й конференции ООН по изменению климата в Баку, которая должна пройти в ноябре.
"Чем больше у нас будет маршрутов, чем больше источников, тем дешевле станет энергия. Тот факт, что европейские государства в нашем регионе будут иметь доступ к энергии с совершенно другого рынка, такого как рынок Кавказа, безусловно, приведет к диверсификации", – сказал Бурдуджа.
Проект Черноморского энергокабеля
Техническо-экономическое исследование проекта Черноморского энергокабеля осуществлялось с 2022 года. Как ранее сообщило Минэкономики, согласно заключению исследования, подготовленного итальянской консалтинговой компанией CESI по заказу государственной компании "Грузинская государственная электросистема", при финансировании Всемирного банка и поддержке Министерства, проект является "перспективным и технически и экономически осуществимым.
По данным ведомства, в рамках исследования были определены оптимальные возможности кабеля, оценена стоимость реализации проекта и осуществлен экономический анализ, также были определены предварительные сухопутный и морской маршруты кабеля, разработан план и стратегия закупок.
Также будут подготовлены исследования воздействия на окружающую среду и социальное положение и исследования морского дна, которые будут проведены в 2025-2026 годах.
Проект прокладки кабеля нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и Кавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей.
Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря.
Если проект будет реализован, то кабель мощностью в тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.