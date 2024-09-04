https://sputnik-georgia.ru/20240904/zaderzhan-deputat-sakrebulo-tbilisi-ot-natsdvizheniya-289746662.html

Задержан депутат сакребуло Тбилиси от "Нацдвижения"

Задержан депутат сакребуло Тбилиси от "Нацдвижения"

Sputnik Грузия

Инцидент произошел у многоэтажного дома в спальном районе столицы Глдани 04.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-04T22:54+0400

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2024-09-04T22:54+0400

грузия

происшествия

новости

единое национальное движение

тбилиси

мвд грузии

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Депутат сакребуло (горсобрание) Тбилиси от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ираклий Эдзгверадзе задержан за препятствование работе криминальной полиции около его дома в рамках дела о наркопреступлении, сообщает телеканал "Рустави 2".Инцидент произошел у многоэтажного дома в спальном районе столицы Глдани. По данным МВД, Эдзгверадзе мешал криминальной полиции работать не имея при этом никакого отношения к расследованию. В "Едином национальном движении" утверждают, что правоохранители напали на депутата сакребуло. Эдзгверадзе задержан в административном порядке по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении законному требованию полиции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

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грузия, происшествия, новости, единое национальное движение, тбилиси, мвд грузии