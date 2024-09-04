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Задержан депутат сакребуло Тбилиси от "Нацдвижения"
Задержан депутат сакребуло Тбилиси от "Нацдвижения"
Sputnik Грузия
Инцидент произошел у многоэтажного дома в спальном районе столицы Глдани 04.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-04T22:54+0400
2024-09-04T22:54+0400
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происшествия
новости
единое национальное движение
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Депутат сакребуло (горсобрание) Тбилиси от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ираклий Эдзгверадзе задержан за препятствование работе криминальной полиции около его дома в рамках дела о наркопреступлении, сообщает телеканал "Рустави 2".Инцидент произошел у многоэтажного дома в спальном районе столицы Глдани. По данным МВД, Эдзгверадзе мешал криминальной полиции работать не имея при этом никакого отношения к расследованию. В "Едином национальном движении" утверждают, что правоохранители напали на депутата сакребуло. Эдзгверадзе задержан в административном порядке по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении законному требованию полиции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, происшествия, новости, единое национальное движение, тбилиси, мвд грузии
грузия, происшествия, новости, единое национальное движение, тбилиси, мвд грузии

Задержан депутат сакребуло Тбилиси от "Нацдвижения"

22:54 04.09.2024
© photo: Sputnik / StringerПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 04.09.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Инцидент произошел у многоэтажного дома в спальном районе столицы Глдани
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Депутат сакребуло (горсобрание) Тбилиси от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ираклий Эдзгверадзе задержан за препятствование работе криминальной полиции около его дома в рамках дела о наркопреступлении, сообщает телеканал "Рустави 2".
Инцидент произошел у многоэтажного дома в спальном районе столицы Глдани.
По данным МВД, Эдзгверадзе мешал криминальной полиции работать не имея при этом никакого отношения к расследованию. В "Едином национальном движении" утверждают, что правоохранители напали на депутата сакребуло.
Эдзгверадзе задержан в административном порядке по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении законному требованию полиции.
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