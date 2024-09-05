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Что происходит с недвижимостью в Тбилиси? Результаты исследования
Что происходит с недвижимостью в Тбилиси? Результаты исследования
Sputnik Грузия
Стоимость арендной платы за жилую недвижимость в Тбилиси в июле составила 9,8 доллара за квадратный метр 05.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-05T10:51+0400
2024-09-05T10:51+0400
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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси в июле 2024 года упал на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, но вырос на 17,6% по сравнению с июнем текущего года, говорится в исследовании инвестиционной компании Galt & Taggart. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В столице в июле 2024 года продано 3,5 тысячи квартир. На рост продаж, по сравнению с предыдущим месяцем, значительно повлиял разовый эффект от запоздалой регистрации уже проданных квартир в нескольких проектах, отмечено в исследовании.Всего за семь месяцев 2024 года в Тбилиси было продано 22 253 квартиры, на 3,2% меньше, чем в январе-июле 2023 года. Снижение произошло за счет снижения продаж на вторичном рынке (-3,7% г/г), тогда как на первичном рынке наблюдался небольшой рост на 1,1% за год, и было продано 10,9 тысячи квартир. В июле, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи выросли в районах Диди Дигоми – на 20,8% (продано 574 квартиры), в Надзаладеви – на 29% (продано 427 квартир), в Дидубе – на 37,8% ( продано 375 квартир), Мтацминда – на 4,1% (продано 76 квартир) и в Вашлиджвари – на 39,1% (продано 64 квартиры). При этом продажи сократились в районах Сабуртало, Самгори, Глдани, Исани, Крцаниси, Ваке и Чугурети. В июле 2024 года средняя цена на первичном рынке осталась неизменной. Это первый случай, когда цена на первичном рынке не выросла за месяц с начала 2022 года, что отражает эффект ослабления спроса. По данным аналитиков, стоимость арендной платы за жилую недвижимость в Тбилиси в июле составила 9,8 доллара за квадратный метр, таким образом сократившись на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, тбилиси, недвижимость в тбилиси, недвижимость, недвижимость в грузии
грузия, экономика, новости, тбилиси, недвижимость в тбилиси, недвижимость, недвижимость в грузии
Что происходит с недвижимостью в Тбилиси? Результаты исследования
Стоимость арендной платы за жилую недвижимость в Тбилиси в июле составила 9,8 доллара за квадратный метр
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси в июле 2024 года упал на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, но вырос на 17,6% по сравнению с июнем текущего года, говорится в исследовании инвестиционной компании Galt & Taggart.
В столице в июле 2024 года продано 3,5 тысячи квартир. На рост продаж, по сравнению с предыдущим месяцем, значительно повлиял разовый эффект от запоздалой регистрации уже проданных квартир в нескольких проектах, отмечено в исследовании
.
Всего за семь месяцев 2024 года в Тбилиси было продано 22 253 квартиры, на 3,2% меньше, чем в январе-июле 2023 года. Снижение произошло за счет снижения продаж на вторичном рынке (-3,7% г/г), тогда как на первичном рынке наблюдался небольшой рост на 1,1% за год, и было продано 10,9 тысячи квартир.
В июле, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи выросли в районах Диди Дигоми – на 20,8% (продано 574 квартиры), в Надзаладеви – на 29% (продано 427 квартир), в Дидубе – на 37,8% ( продано 375 квартир), Мтацминда – на 4,1% (продано 76 квартир) и в Вашлиджвари – на 39,1% (продано 64 квартиры).
При этом продажи сократились в районах Сабуртало, Самгори, Глдани, Исани, Крцаниси, Ваке и Чугурети.
По информации G&T, остальные основные характеристики рынка остались неизменными – наибольшая доля продаж приходится на квартиры средней площади (51-80 м2) в связи с их доступностью и простотой сдачи в аренду. Кроме того, наблюдается снижение доли бюджетных квартир ($501-800 за кв. м), что связано с растущими ценами.
В июле 2024 года средняя цена на первичном рынке осталась неизменной. Это первый случай, когда цена на первичном рынке не выросла за месяц с начала 2022 года, что отражает эффект ослабления спроса.
В июле объем рынка жилой недвижимости Тбилиси увеличился на 5,5% в годовом исчислении и составил 270,4 млн долларов. Всего за семь месяцев 2024 года было продано квартир стоимостью 1 708,5 млн долларов (+1,9% г/г).
По данным аналитиков, стоимость арендной платы за жилую недвижимость в Тбилиси в июле составила 9,8 доллара за квадратный метр, таким образом сократившись на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем.