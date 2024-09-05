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Грузинские власти доверяют решению ЕСПЧ по иску азербайджанского журналиста Мухтарлы
Грузинские власти доверяют решению ЕСПЧ по иску азербайджанского журналиста Мухтарлы
Sputnik Грузия
После данного решения ЕСПЧ грузинские правоохранительные органы продолжат расследование еще более усердно и детально, уверен Мдинарадзе 05.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-05T20:49+0400
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2024-09-05T20:49+0400
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ТБИЛИСИ, 5 сен – Sputnik. Власти Грузии доверяют решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который обязал государство выплатить более 12 тысяч евро азербайджанскому журналисту Афгану Мухтарлы, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе журналистам. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы выиграл иск в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) против Грузии и Азербайджана. ЕСПЧ установил, что Грузия не провела эффективного расследования по делу и нарушила две статьи Конвенции по правам человека: запрет пыток и право на свободу и безопасность. Теперь Грузия должны выплатить азербайджанскому журналисту 12,5 тыс евро. Он уверен, что после данного решения ЕСПЧ грузинские правоохранительные органы продолжат расследование еще более усердно и детально.По словам политика, Грузия должна избавиться от "негативного контекста", связанного с этим делом. "Страна должна избавиться от негативного контекста по этому делу. Кто что сделал, что произошло, почему в свое время не было расследования, были ли какие-то нарушения по со стороны конкретных людей", – заявил Мдинарадзе. Он подчеркнул, что, если в чьих-то действиях есть признаки возможного преступления, это должно быть выявлено.Афган Мухтарлы исчез из Тбилиси в конце мая 2017 года. Позже выяснилось, что он находится под арестом в Баку и обвиняется в незаконном пересечении границы, контрабанде денег и оказании сопротивления сотруднику полиции. Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы все-таки добрался до Грузии>>В январе 2018 года бакинский суд приговорил его к шести годам лишения свободы. Под давлением международного сообщества он был освобожден в марте 2020 года и сразу же улетел в Германию. В апреле 2021 году прокуратура Грузии присвоила Мухтарлы статус потерпевшего. А уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы" было переквалифицировано в "Лишение свободы по предварительному сговору группой лиц".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, азербайджан, тбилиси, баку, афган мухтарлы, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, еспч
политика, грузия, новости, азербайджан, тбилиси, баку, афган мухтарлы, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, еспч
Грузинские власти доверяют решению ЕСПЧ по иску азербайджанского журналиста Мухтарлы
После данного решения ЕСПЧ грузинские правоохранительные органы продолжат расследование еще более усердно и детально, уверен Мдинарадзе
ТБИЛИСИ, 5 сен – Sputnik. Власти Грузии доверяют решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который обязал государство выплатить более 12 тысяч евро азербайджанскому журналисту Афгану Мухтарлы, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе журналистам.
Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы выиграл иск в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) против Грузии и Азербайджана. ЕСПЧ установил, что Грузия не провела эффективного расследования по делу и нарушила две статьи Конвенции по правам человека: запрет пыток и право на свободу и безопасность. Теперь Грузия должны выплатить азербайджанскому журналисту 12,5 тыс евро.
"Мы доверяем решению Страсбургского суда. Здесь для такого решения могли быть определенные основания, мы доверяем, мы признаем (решение ЕСПЧ – ред.)..." – заявил Мдинарадзе.
Он уверен, что после данного решения ЕСПЧ грузинские правоохранительные органы продолжат расследование еще более усердно и детально.
По словам политика, Грузия должна избавиться от "негативного контекста", связанного с этим делом.
"Страна должна избавиться от негативного контекста по этому делу. Кто что сделал, что произошло, почему в свое время не было расследования, были ли какие-то нарушения по со стороны конкретных людей", – заявил Мдинарадзе.
Он подчеркнул, что, если в чьих-то действиях есть признаки возможного преступления, это должно быть выявлено.
Афган Мухтарлы исчез из Тбилиси в конце мая 2017 года. Позже выяснилось, что он находится под арестом в Баку и обвиняется в незаконном пересечении границы, контрабанде денег и оказании сопротивления сотруднику полиции.
В январе 2018 года бакинский суд приговорил его к шести годам лишения свободы. Под давлением международного сообщества он был освобожден в марте 2020 года и сразу же улетел в Германию.
В апреле 2021 году прокуратура Грузии присвоила Мухтарлы статус потерпевшего. А уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы" было переквалифицировано в "Лишение свободы по предварительному сговору группой лиц".