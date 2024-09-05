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Килограммы натуральных волос пытались нелегально ввезти в Грузию
Килограммы натуральных волос пытались нелегально ввезти в Грузию
Sputnik Грузия
Волосы обнаружили при детальном осмотре гражданина Грузии и его багажа 05.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-05T19:43+0400
2024-09-05T19:43+0400
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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Таможенники в Тбилисском международном аэропорту обнаружили 10 кг незадекларированной продукции из натуральных волос, стоимость которой составила больше 24,3 тысячи лари (более 9 тысяч долларов США), сообщили в Службе доходов Минфина Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Незадекларированная продукция была обнаружена при детальном осмотре гражданина Грузии и его багажа. Волосы были собраны в десятки пучков и упакованы по отдельности.Для дальнейшего реагирования материалы дела были переданы в Следственную службу Минфина Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, тбилисский международный аэропорт, служба доходов министерства финансов грузии
грузия, новости, тбилиси, тбилисский международный аэропорт, служба доходов министерства финансов грузии
Килограммы натуральных волос пытались нелегально ввезти в Грузию
Волосы обнаружили при детальном осмотре гражданина Грузии и его багажа
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Таможенники в Тбилисском международном аэропорту обнаружили 10 кг незадекларированной продукции из натуральных волос, стоимость которой составила больше 24,3 тысячи лари (более 9 тысяч долларов США), сообщили в Службе доходов Минфина Грузии.
Незадекларированная продукция была обнаружена при детальном осмотре гражданина Грузии и его багажа. Волосы были собраны в десятки пучков и упакованы по отдельности.
Для дальнейшего реагирования материалы дела были переданы в Следственную службу Минфина Грузии.