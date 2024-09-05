https://sputnik-georgia.ru/20240905/kilogrammy-naturalnykh-volos-pytalis-nelegalno-vvezti-v-gruziyu-289759234.html

Килограммы натуральных волос пытались нелегально ввезти в Грузию

Килограммы натуральных волос пытались нелегально ввезти в Грузию

Sputnik Грузия

Волосы обнаружили при детальном осмотре гражданина Грузии и его багажа 05.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-05T19:43+0400

2024-09-05T19:43+0400

2024-09-05T19:43+0400

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тбилисский международный аэропорт

служба доходов министерства финансов грузии

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Таможенники в Тбилисском международном аэропорту обнаружили 10 кг незадекларированной продукции из натуральных волос, стоимость которой составила больше 24,3 тысячи лари (более 9 тысяч долларов США), сообщили в Службе доходов Минфина Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Незадекларированная продукция была обнаружена при детальном осмотре гражданина Грузии и его багажа. Волосы были собраны в десятки пучков и упакованы по отдельности.Для дальнейшего реагирования материалы дела были переданы в Следственную службу Минфина Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, тбилисский международный аэропорт, служба доходов министерства финансов грузии