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Курс лари на четверг – 2,6956 GEL/$
Курс лари на четверг – 2,6956 GEL/$
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,005 лари по отношению к доллару 05.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-05T09:48+0400
2024-09-05T09:48+0400
2024-09-05T09:48+0400
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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 5 сентября в размере 2,6956 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0015 лари по отношению к доллару.
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курс доллара, курс лари к доллару на сегодня в грузии, грузия, экономика, новости, сша
курс доллара, курс лари к доллару на сегодня в грузии, грузия, экономика, новости, сша
Курс лари на четверг – 2,6956 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,005 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 5 сентября в размере 2,6956 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0015 лари по отношению к доллару.