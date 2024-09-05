https://sputnik-georgia.ru/20240905/kurs-lari-na-chetverg--26956-gel-289743082.html

Курс лари на четверг – 2,6956 GEL/$

Курс лари на четверг – 2,6956 GEL/$

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,005 лари по отношению к доллару 05.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-05T09:48+0400

2024-09-05T09:48+0400

2024-09-05T09:48+0400

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 5 сентября в размере 2,6956 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0015 лари по отношению к доллару.

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