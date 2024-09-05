https://sputnik-georgia.ru/20240905/pochemu-ssha-napadayut-na-rossiyskie-smi--mnenie-frantsuzskogo-politika-289760240.html

Почему США нападают на российские СМИ – мнение французского политика

Почему США нападают на российские СМИ – мнение французского политика

Sputnik Грузия

Нападая на российские СМИ, они нападают на свободу слова на свободу слова, заявил лидер партии "Патриоты" 05.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-05T18:47+0400

2024-09-05T18:47+0400

2024-09-05T18:47+0400

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Обвинения США в адрес России и санкции против российских СМИ, включая телеканал RT, обусловлены опасениями из-за высоких шансов победы Дональда Трампа на президентских выборах, считает французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. В среду США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала.По его словам, "немыслимо", что Россию снова обвиняют во вмешательстве в американские президентские выборы, как и в 2016 году, "хотя с тех пор эти обвинения были официально отвергнуты". "Попутно они нападают на канал RT и, следовательно, на свободу слова", - написал Филиппо. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, россия, политика, дональд трамп, маргарита симоньян, россия сегодня, sputnik, rt