https://sputnik-georgia.ru/20240905/pochemu-ssha-napadayut-na-rossiyskie-smi--mnenie-frantsuzskogo-politika-289760240.html
Почему США нападают на российские СМИ – мнение французского политика
Почему США нападают на российские СМИ – мнение французского политика
Sputnik Грузия
Нападая на российские СМИ, они нападают на свободу слова на свободу слова, заявил лидер партии "Патриоты" 05.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-05T18:47+0400
2024-09-05T18:47+0400
2024-09-05T18:47+0400
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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Обвинения США в адрес России и санкции против российских СМИ, включая телеканал RT, обусловлены опасениями из-за высоких шансов победы Дональда Трампа на президентских выборах, считает французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. В среду США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала.По его словам, "немыслимо", что Россию снова обвиняют во вмешательстве в американские президентские выборы, как и в 2016 году, "хотя с тех пор эти обвинения были официально отвергнуты". "Попутно они нападают на канал RT и, следовательно, на свободу слова", - написал Филиппо. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, россия, политика, дональд трамп, маргарита симоньян, россия сегодня, sputnik, rt
в мире, россия, политика, дональд трамп, маргарита симоньян, россия сегодня, sputnik, rt
Почему США нападают на российские СМИ – мнение французского политика
Нападая на российские СМИ, они нападают на свободу слова на свободу слова, заявил лидер партии "Патриоты"
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Обвинения США в адрес России и санкции против российских СМИ, включая телеканал RT, обусловлены опасениями из-за высоких шансов победы Дональда Трампа на президентских выборах, считает французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
В среду США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала.
"Глубинное государство — это порочный яд, оно знает, что Трамп имеет очень хорошие шансы на победу, и поэтому использует те же старые трюки! Никого больше нельзя обманывать: единственное вмешательство в нашу жизнь – это коррумпированная олигархия, именно ее нужно выгнать", - написал он в Х.
По его словам, "немыслимо", что Россию снова обвиняют во вмешательстве в американские президентские выборы, как и в 2016 году, "хотя с тех пор эти обвинения были официально отвергнуты".
"Попутно они нападают на канал RT и, следовательно, на свободу слова", - написал Филиппо.