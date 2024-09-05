https://sputnik-georgia.ru/20240905/predvybornye-obeschaniya-v-gruzii--pyat-prioritetov-koalitsii-natsdvizheniya-289749120.html

Предвыборные обещания в Грузии – пять приоритетов коалиции "Нацдвижения"

Предвыборные обещания в Грузии – пять приоритетов коалиции "Нацдвижения"

Sputnik Грузия

Одним из главных своих приоритетов бывшая правящая партия Грузии назвала усиление грузинской семьи 05.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-05T12:04+0400

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георгий вашадзе

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Коалиция "Единство – Национальное движение", созданная вокруг крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение", в ходе предвыборной кампании назвала пять своих приоритетов развития страны. Парламентские выборы намечены в Грузии на 26 октября. Они впервые пройдут только по партийным спискам и путем электронного голосования, которое служит упрощению процедуры, точности подсчета и доведению до минимума человеческих ошибок. В парламент попадут партии, преодолевшие барьер в 5% Презентация предвыборной программы прошла в доме основателя "Нацдвижения", экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, осужденного за должностные преступления в период президентства, в Кварели (регион Кахети). Вступление в Евросоюз Как заявила председатель партии Тинатин Бокучава, сразу после прихода к власти партия вместе с партнерами по коалиции откроет переговоры по вступлению в Евросоюз. По ее словам, открытие переговоров с Евросоюзом означает доступ к фонду объединения в размере 14 миллиардов евро, при помощи которого коалиция собирается финансировать различные нужды граждан. Еще одним предвыборным обещанием оппозиционной партии является упразднение резонансного закона "О прозрачности иностранного влияния", а также заключение соглашения о свободной торговле с США и безвизовый режим с этой страной. Рост доходов "Нашим приоритетом является трудоустройство и создание высокооплачиваемых рабочих мест", - сказала лидер партии Тинатин Бокучава.По ее словам, фактически безработными на сегодняшний день в Грузии являются более полумиллиона человек, зарплату которых нельзя назвать зарплатой из-за ее размера. Достичь увеличения высокооплачиваемых рабочих мест будет возможно за счет привлечения инвестиций, оздоровления экономики и победы над коррупцией, сказала она. "Средняя зарплата всех трудоустроенных должна быть равна 3,5 тысячи лари", - сказала Бокучава.Защита пенсионеров Еще одним предвыборным обещанием "Нацдвижения" является упразднение пенсионных кредитов и увеличение пенсии. "Пенсия не должна быть менее 1 тысячи лари (около 370 долларов)", - заявила Бокучава. При этом партия также обещает пенсионерам финансирование всех лекарств по рецепту.Сильная семья "Нашим главнейшим приоритетом является усиление грузинской семьи", - сказала Бокучава. По ее словам, для достижения этого приоритета и борьбы с "демографической катастрофой", государство предоставит семьям финансовую помощь при рождении ребенка, обеспечит бесплатное питание в школах. Кроме того, "Нацдвижение" обещает вложить инвестиции в строительство общежитий для студентов и создать миллиардный фонд имени Михаила Саакашвили для помощи мигрантам, которые захотят вернуться на родину. Завершение монополии цен Для выполнения этого обещания партия предпримет "смелые шаги", чтобы освободить рынок от управления монополистами и создать конкурентную и свободную среду, заявила Бокучава. Расклад сил перед выборами Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" пойдет на парламентские выборы 26 октября единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа". К выборам объединились бывшая правящая партия "Единое национальное движение" (создана Михаилом Саакашвили) и созданные ее бывшими членами партии – "Да Европе" ("Стратегия Агмашенебели") и "Европейская Грузия". Одним избирательным списком пойдут на выборы "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали", которые основали бывшие члены "Нацдвижения", а также "Республиканская партия" и общественная организация "Активисты за будущее". К выборам объединились учрежденная основателями одного из крупнейших банков страны - TBC - партия "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане" и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы". Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение / Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение" и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тинатин бокучава, единое национальное движение, михаил саакашвили, георгий вашадзе, парламентские выборы в грузии 2024