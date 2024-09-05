https://sputnik-georgia.ru/20240905/smert-chlena-gruzinskoy-mechty---esche-odno-podtverzhdenie-fashistkoy-politiki-end--deputat--289751350.html

Депутат: смерть члена "Грузинской мечты" – подтверждение фашисткой политики ЕНД

Депутат: смерть члена "Грузинской мечты" – подтверждение фашисткой политики ЕНД

Sputnik Грузия

Во время инцидента в штабе "Грузинской мечты" с участием оппозиционного активиста умер член правящей партии 05.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-05T11:56+0400

2024-09-05T11:56+0400

2024-09-05T13:56+0400

политика

новости

грузия

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

имерети

парламентские выборы в грузии 2024

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/10/289021777_0:0:881:495_1920x0_80_0_0_722c3b16f8ccb4859bfa299026d83a64.jpg

ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Инцидент, который привел к смерти члена правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в селе Гегути (регион Имерети), является проявлением фашисткой деятельности крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", заявил депутат Гиви Миканадзе на брифинге.Члену "Грузинской мечты" Эрмиле Гигиадзе стало плохо на улице во время словесной перепалки с оппозиционным активистом Роландом Нуцубидзе, он упал и скончался на месте. В "Грузинской мечте" заявили, что Нуцубидзе оскорблял членов партии и даже несколько раз обматерил Гигиадзе. СМИ распространили запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно случившееся.Грузинская мечта" 20 августа объявила, что после выборов запустит правовой процесс для признания бывшей правящей партии "Единое национальное движение" и находящихся на его орбите партий неконституционными за "многочисленные преступления" в период их пребывания во власти. Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

имерети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, новости, грузия, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, имерети, парламентские выборы в грузии 2024