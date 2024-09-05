https://sputnik-georgia.ru/20240905/smert-chlena-gruzinskoy-mechty---esche-odno-podtverzhdenie-fashistkoy-politiki-end--deputat--289751350.html
Депутат: смерть члена "Грузинской мечты" – подтверждение фашисткой политики ЕНД
Депутат: смерть члена "Грузинской мечты" – подтверждение фашисткой политики ЕНД
Sputnik Грузия
Во время инцидента в штабе "Грузинской мечты" с участием оппозиционного активиста умер член правящей партии 05.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-05T11:56+0400
2024-09-05T11:56+0400
2024-09-05T13:56+0400
политика
новости
грузия
единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
имерети
парламентские выборы в грузии 2024
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/10/289021777_0:0:881:495_1920x0_80_0_0_722c3b16f8ccb4859bfa299026d83a64.jpg
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Инцидент, который привел к смерти члена правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в селе Гегути (регион Имерети), является проявлением фашисткой деятельности крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", заявил депутат Гиви Миканадзе на брифинге.Члену "Грузинской мечты" Эрмиле Гигиадзе стало плохо на улице во время словесной перепалки с оппозиционным активистом Роландом Нуцубидзе, он упал и скончался на месте. В "Грузинской мечте" заявили, что Нуцубидзе оскорблял членов партии и даже несколько раз обматерил Гигиадзе. СМИ распространили запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно случившееся.Грузинская мечта" 20 августа объявила, что после выборов запустит правовой процесс для признания бывшей правящей партии "Единое национальное движение" и находящихся на его орбите партий неконституционными за "многочисленные преступления" в период их пребывания во власти. Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
имерети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/10/289021777_48:0:715:500_1920x0_80_0_0_bd27d095df44198feec81b878556725b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, новости, грузия, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, имерети, парламентские выборы в грузии 2024
политика, новости, грузия, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, имерети, парламентские выборы в грузии 2024
Депутат: смерть члена "Грузинской мечты" – подтверждение фашисткой политики ЕНД
11:56 05.09.2024 (обновлено: 13:56 05.09.2024)
Во время инцидента в штабе "Грузинской мечты" с участием оппозиционного активиста умер член правящей партии
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Инцидент, который привел к смерти члена правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в селе Гегути (регион Имерети), является проявлением фашисткой деятельности крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", заявил депутат Гиви Миканадзе на брифинге.
Члену "Грузинской мечты" Эрмиле Гигиадзе стало плохо на улице во время словесной перепалки с оппозиционным активистом Роландом Нуцубидзе, он упал и скончался на месте. В "Грузинской мечте" заявили, что Нуцубидзе оскорблял членов партии и даже несколько раз обматерил Гигиадзе. СМИ распространили запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно случившееся.
"Это еще одно подтверждение и выражение той фашисткой политики и деятельности, которую осуществляет "Национальное движение" и продолжает своими обычными методами", - сказал Миканадзе.
Грузинская мечта" 20 августа объявила, что после выборов запустит правовой процесс для признания бывшей правящей партии "Единое национальное движение" и находящихся на его орбите партий неконституционными за "многочисленные преступления" в период их пребывания во власти.
Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.