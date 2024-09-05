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В МВД объяснили, за что задержан оппозиционный депутат сакребуло Тбилиси

В МВД объяснили, за что задержан оппозиционный депутат сакребуло Тбилиси

Sputnik Грузия

Как утверждают в "Едином нацдвижении", правоохранители напали на депутата 05.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-05T10:20+0400

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мвд грузии

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Депутат сакребуло (горсобрание) Тбилиси от оппозиционной партии "Единое Национальное движение" Ираклий Эдзгверадзе задержан в административном порядке за мелкое хулиганство и неподчинение законному требованию полиции, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По информации ведомства, Ираклий Эдзгверадзе препятствовал сотрудникам Центральной криминальной полиции МВД в их выполнении своих служебных обязанностей. Подобные преступления наказываются выплатой денежного штрафа в размере до 3 тысяч лари и лишением свободы на срок до 15 суток. В "Едином национальном движении" утверждают, что правоохранители напали на депутата сакребуло. По информации СМИ, инцидент произошел в среду, 4 сентября, поздно вечером у многоэтажного дома в спальном районе столицы Глдани, где живет депутат.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, тбилиси, единое национальное движение, сакребуло тбилиси, мвд грузии