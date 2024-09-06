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Активы банковского сектора Грузии – новые данные
Активы банковского сектора Грузии – новые данные
Sputnik Грузия
На конец июля в Грузии работало 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале 06.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-06T11:48+0400
2024-09-06T11:48+0400
2024-09-06T11:48+0400
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. На конец июля 2024 года совокупные активы коммерческих банков (в текущих ценах) составляют 86,8 миллиарда лари (32 миллиарда долларов), говорится на сайте Национального банка Грузии.По состоянию на конец июля 2024 года уставной капитал грузинских банков составил 13 миллиардов лари, что составляет 15% от объема активов.На конец июля в Грузии работало 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.В указанных данных не учтены показатели цифровых банков "Хеш" и "Пеив банк Грузия", так как эти организации оперируют в тестовом режиме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика
экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика
Активы банковского сектора Грузии – новые данные
На конец июля в Грузии работало 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. На конец июля 2024 года совокупные активы коммерческих банков (в текущих ценах) составляют 86,8 миллиарда лари (32 миллиарда долларов), говорится на сайте Национального банка Грузии.
По состоянию на конец июля 2024 года уставной капитал грузинских банков составил 13 миллиардов лари, что составляет 15% от объема активов.
На конец июля в Грузии работало 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.
В указанных данных не учтены показатели цифровых банков "Хеш" и "Пеив банк Грузия", так как эти организации оперируют в тестовом режиме.