https://sputnik-georgia.ru/20240906/aktivy-bankovskogo-sektora-gruzii--novye-dannye-289762826.html

Активы банковского сектора Грузии – новые данные

Активы банковского сектора Грузии – новые данные

Sputnik Грузия

На конец июля в Грузии работало 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале 06.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-06T11:48+0400

2024-09-06T11:48+0400

2024-09-06T11:48+0400

экономика

грузия

новости

национальный банк грузии

статистика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271832264_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_7d34b189822fdcac6a51f53c6129fb82.jpg

ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. На конец июля 2024 года совокупные активы коммерческих банков (в текущих ценах) составляют 86,8 миллиарда лари (32 миллиарда долларов), говорится на сайте Национального банка Грузии.По состоянию на конец июля 2024 года уставной капитал грузинских банков составил 13 миллиардов лари, что составляет 15% от объема активов.На конец июля в Грузии работало 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.В указанных данных не учтены показатели цифровых банков "Хеш" и "Пеив банк Грузия", так как эти организации оперируют в тестовом режиме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика