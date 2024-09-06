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Число занятых в бизнес-секторе Грузии продолжает расти – новые данные
Число занятых в бизнес-секторе Грузии продолжает расти – новые данные
Sputnik Грузия
Расходы на персонал за указанный период составили 4,6 миллиарда лари 06.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-06T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Число трудоустроенных на предприятиях бизнес-сектора во втором квартале 2024 года в Грузии составило 769,9 тысячи человек, что на 4,4% больше, чем в апреле-июне 2023 года, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат). Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Отмечается, что из общего количества занятых 56,4% составляют мужчины, а 43,6% – женщины. Среднемесячная зарплата в зависимости от размера предприятий выглядит следующим образам: Среднемесячная зарплата в бизнес-секторе Грузии за отчетный период составила 2 105,5 лари, что на 190,7 лари больше, чем в прошлом году. В том числе средняя зарплата женщин составила 1 636,3 лари, что на 153,8 лари больше, чем за апрель-июнь 2023 года. За второй квартал 2024 года в Грузии общий оборот предприятий составил 53,6 миллиарда лари, что на 11,6% больше, чем во втором квартале 2023 года. Общий объем произведенной в бизнес-секторе Грузии продукции в денежном выражении за отчетный период составил 20,5 миллиарда лари, что на 12,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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бизнес, экономика, грузия, новости, сакстат, общество
бизнес, экономика, грузия, новости, сакстат, общество
Число занятых в бизнес-секторе Грузии продолжает расти – новые данные
Расходы на персонал за указанный период составили 4,6 миллиарда лари
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Число трудоустроенных на предприятиях бизнес-сектора во втором квартале 2024 года в Грузии составило 769,9 тысячи человек, что на 4,4% больше, чем в апреле-июне 2023 года, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).
Отмечается, что из общего количества занятых 56,4% составляют
мужчины, а 43,6% – женщины.
Число нанятых работников в бизнес-секторе выросло за год на 3,4% и составило 724 тысячи человек. Расходы на персонал в этот период составили 4,6 миллиарда лари, что больше на 13,5% аналогичного показателя за 2023 год, говорится в сообщении ведомства.
Среднемесячная зарплата в зависимости от размера предприятий выглядит следующим образам:
Крупный бизнес – 2 224,0 лари (около 826 долларов)
Средний бизнес – 2 538,1 лари (около 943 долларов)
Малый бизнес – 1 653,6 лари (около 614 долларов).
Среднемесячная зарплата в бизнес-секторе Грузии за отчетный период составила 2 105,5 лари, что на 190,7 лари больше, чем в прошлом году. В том числе средняя зарплата женщин составила 1 636,3 лари, что на 153,8 лари больше, чем за апрель-июнь 2023 года.
За второй квартал 2024 года в Грузии общий оборот предприятий составил 53,6 миллиарда лари, что на 11,6% больше, чем во втором квартале 2023 года.
Общий объем произведенной в бизнес-секторе Грузии продукции в денежном выражении за отчетный период составил 20,5 миллиарда лари, что на 12,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.