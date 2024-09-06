https://sputnik-georgia.ru/20240906/finlyandiya-pomozhet-gruzii-vnedrit-noveyshie-sistemy-prognozirovaniya-pogody-289768623.html

Финляндия поможет Грузии внедрить новейшие системы прогнозирования погоды

Финляндия поможет Грузии внедрить новейшие системы прогнозирования погоды

Sputnik Грузия

Система прогнозирования погоды и раннего предупреждения в соответствии с международными стандартами будет внедрена в Грузии уже в 2025 году 06.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-06T16:36+0400

2024-09-06T16:36+0400

2024-09-06T16:51+0400

новости

грузия

финляндия

хельсинки

отар шамугия

национальное агентство окружающей среды

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/06/289768089_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_d7ef404fc961cf78001c622f42f1693e.jpg

ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Грузия сможет модернизировать сети метеорологических и экологических наблюдений, а также соответствующее оборудование и лаборатории, развить системы моделирования и прогнозирования погоды, климата и качества воздуха в рамках меморандума, оформленного с Финляндией, заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Шамугия принял участие в церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании между Национальным агентством окружающей среды Грузии и Финским метеорологическим институтом о сотрудничестве в области метеорологии, климатологии и окружающей среды в столице Финляндии, Хельсинки. В рамках рабочего визита Шамугия встретился с генеральным директором Финского метеорологического института (FMI) Петером Тааласом. По его словам, меморандум также позволит Грузии модернизировать платформы предоставления услуг раннего оповещения, создать новые услуги и продукты, которые принесут пользу населению и заинтересованным пользователям, улучшить методы и инструменты исследований в направлении изменения климата. Как отметил Шамугия, Министерство реализует работы по расширению сети гидрометеорологических наблюдений, внедрению современных информационно-телекоммуникационных и прогнозирующих систем. Кроме того, как заявил министр, система прогнозирования погоды и раннего предупреждения в соответствии с международными стандартами будет внедрена в Грузии в 2025 году. "Очень важно, что Грузия внедряет реформы, соответствующие стандартам стран-членов ЕС. Мы продолжим сотрудничать и делиться знаниями с грузинскими экспертами", – заявил гендиректор Финского метеорологического института (FMI) Петер Таалас.По словам Тааласа, совершенствование международных метеорологических систем является необходимым условием экономического развития страны, поэтому очень важно и приветствуется, что правительство Грузии осуществляет инвестиции в этом направлении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

финляндия

хельсинки

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, финляндия, хельсинки, отар шамугия , национальное агентство окружающей среды