Финляндия поможет Грузии внедрить новейшие системы прогнозирования погоды
16:36 06.09.2024 (обновлено: 16:51 06.09.2024)
© Ministry of Environment Protection and AgricultureЦеремония подписания Меморандума о взаимопонимании между Грузией и Финляндией о сотрудничестве в области метеорологии, климатологии и окружающей среды в Хельсинки
© Ministry of Environment Protection and Agriculture
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Система прогнозирования погоды и раннего предупреждения в соответствии с международными стандартами будет внедрена в Грузии уже в 2025 году
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Грузия сможет модернизировать сети метеорологических и экологических наблюдений, а также соответствующее оборудование и лаборатории, развить системы моделирования и прогнозирования погоды, климата и качества воздуха в рамках меморандума, оформленного с Финляндией, заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия.
Шамугия принял участие в церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании между Национальным агентством окружающей среды Грузии и Финским метеорологическим институтом о сотрудничестве в области метеорологии, климатологии и окружающей среды в столице Финляндии, Хельсинки.
В рамках рабочего визита Шамугия встретился с генеральным директором Финского метеорологического института (FMI) Петером Тааласом.
Министр рассказал о важности меморандума, подписанного ведомствами двух стран, и подчеркнул важность углубления сотрудничества между Грузией и Финляндией для смягчения последствий изменения климата.
По его словам, меморандум также позволит Грузии модернизировать платформы предоставления услуг раннего оповещения, создать новые услуги и продукты, которые принесут пользу населению и заинтересованным пользователям, улучшить методы и инструменты исследований в направлении изменения климата.
Как отметил Шамугия, Министерство реализует работы по расширению сети гидрометеорологических наблюдений, внедрению современных информационно-телекоммуникационных и прогнозирующих систем.
По всей стране уже установлена 231 гидрометеорологическая станция, что будет существенно способствовать повышению качества прогнозов погоды и эффективности раннего оповещения об ожидаемых стихийных явлениях.
© Ministry of Environment Protection and AgricultureЦеремония подписания Меморандума о взаимопонимании между Грузией и Финляндией о сотрудничестве в области метеорологии, климатологии и окружающей среды в Хельсинки
Церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между Грузией и Финляндией о сотрудничестве в области метеорологии, климатологии и окружающей среды в Хельсинки
© Ministry of Environment Protection and Agriculture
Кроме того, как заявил министр, система прогнозирования погоды и раннего предупреждения в соответствии с международными стандартами будет внедрена в Грузии в 2025 году.
"Очень важно, что Грузия внедряет реформы, соответствующие стандартам стран-членов ЕС. Мы продолжим сотрудничать и делиться знаниями с грузинскими экспертами", – заявил гендиректор Финского метеорологического института (FMI) Петер Таалас.
По словам Тааласа, совершенствование международных метеорологических систем является необходимым условием экономического развития страны, поэтому очень важно и приветствуется, что правительство Грузии осуществляет инвестиции в этом направлении.