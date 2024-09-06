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https://sputnik-georgia.ru/20240906/finlyandiya-pomozhet-gruzii-vnedrit-noveyshie-sistemy-prognozirovaniya-pogody-289768623.html
Финляндия поможет Грузии внедрить новейшие системы прогнозирования погоды
Финляндия поможет Грузии внедрить новейшие системы прогнозирования погоды
Sputnik Грузия
Система прогнозирования погоды и раннего предупреждения в соответствии с международными стандартами будет внедрена в Грузии уже в 2025 году 06.09.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Грузия сможет модернизировать сети метеорологических и экологических наблюдений, а также соответствующее оборудование и лаборатории, развить системы моделирования и прогнозирования погоды, климата и качества воздуха в рамках меморандума, оформленного с Финляндией, заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Шамугия принял участие в церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании между Национальным агентством окружающей среды Грузии и Финским метеорологическим институтом о сотрудничестве в области метеорологии, климатологии и окружающей среды в столице Финляндии, Хельсинки. В рамках рабочего визита Шамугия встретился с генеральным директором Финского метеорологического института (FMI) Петером Тааласом. По его словам, меморандум также позволит Грузии модернизировать платформы предоставления услуг раннего оповещения, создать новые услуги и продукты, которые принесут пользу населению и заинтересованным пользователям, улучшить методы и инструменты исследований в направлении изменения климата. Как отметил Шамугия, Министерство реализует работы по расширению сети гидрометеорологических наблюдений, внедрению современных информационно-телекоммуникационных и прогнозирующих систем. Кроме того, как заявил министр, система прогнозирования погоды и раннего предупреждения в соответствии с международными стандартами будет внедрена в Грузии в 2025 году. "Очень важно, что Грузия внедряет реформы, соответствующие стандартам стран-членов ЕС. Мы продолжим сотрудничать и делиться знаниями с грузинскими экспертами", – заявил гендиректор Финского метеорологического института (FMI) Петер Таалас.По словам Тааласа, совершенствование международных метеорологических систем является необходимым условием экономического развития страны, поэтому очень важно и приветствуется, что правительство Грузии осуществляет инвестиции в этом направлении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, финляндия, хельсинки, отар шамугия , национальное агентство окружающей среды
новости, грузия, финляндия, хельсинки, отар шамугия , национальное агентство окружающей среды

Финляндия поможет Грузии внедрить новейшие системы прогнозирования погоды

16:36 06.09.2024 (обновлено: 16:51 06.09.2024)
© Ministry of Environment Protection and AgricultureЦеремония подписания Меморандума о взаимопонимании между Грузией и Финляндией о сотрудничестве в области метеорологии, климатологии и окружающей среды в Хельсинки
Церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между Грузией и Финляндией о сотрудничестве в области метеорологии, климатологии и окружающей среды в Хельсинки - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2024
© Ministry of Environment Protection and Agriculture
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Система прогнозирования погоды и раннего предупреждения в соответствии с международными стандартами будет внедрена в Грузии уже в 2025 году
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Грузия сможет модернизировать сети метеорологических и экологических наблюдений, а также соответствующее оборудование и лаборатории, развить системы моделирования и прогнозирования погоды, климата и качества воздуха в рамках меморандума, оформленного с Финляндией, заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия.
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Шамугия принял участие в церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании между Национальным агентством окружающей среды Грузии и Финским метеорологическим институтом о сотрудничестве в области метеорологии, климатологии и окружающей среды в столице Финляндии, Хельсинки.
В рамках рабочего визита Шамугия встретился с генеральным директором Финского метеорологического института (FMI) Петером Тааласом.

Министр рассказал о важности меморандума, подписанного ведомствами двух стран, и подчеркнул важность углубления сотрудничества между Грузией и Финляндией для смягчения последствий изменения климата.

По его словам, меморандум также позволит Грузии модернизировать платформы предоставления услуг раннего оповещения, создать новые услуги и продукты, которые принесут пользу населению и заинтересованным пользователям, улучшить методы и инструменты исследований в направлении изменения климата.
Как отметил Шамугия, Министерство реализует работы по расширению сети гидрометеорологических наблюдений, внедрению современных информационно-телекоммуникационных и прогнозирующих систем.
По всей стране уже установлена ​​231 гидрометеорологическая станция, что будет существенно способствовать повышению качества прогнозов погоды и эффективности раннего оповещения об ожидаемых стихийных явлениях.
© Ministry of Environment Protection and AgricultureЦеремония подписания Меморандума о взаимопонимании между Грузией и Финляндией о сотрудничестве в области метеорологии, климатологии и окружающей среды в Хельсинки
Церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между Грузией и Финляндией о сотрудничестве в области метеорологии, климатологии и окружающей среды в Хельсинки - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2024
Церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между Грузией и Финляндией о сотрудничестве в области метеорологии, климатологии и окружающей среды в Хельсинки
© Ministry of Environment Protection and Agriculture
Кроме того, как заявил министр, система прогнозирования погоды и раннего предупреждения в соответствии с международными стандартами будет внедрена в Грузии в 2025 году.
"Очень важно, что Грузия внедряет реформы, соответствующие стандартам стран-членов ЕС. Мы продолжим сотрудничать и делиться знаниями с грузинскими экспертами", – заявил гендиректор Финского метеорологического института (FMI) Петер Таалас.
По словам Тааласа, совершенствование международных метеорологических систем является необходимым условием экономического развития страны, поэтому очень важно и приветствуется, что правительство Грузии осуществляет инвестиции в этом направлении.
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