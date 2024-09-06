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Клубу дискуссий "Валдай" исполнилось 20 лет
Клубу дискуссий "Валдай" исполнилось 20 лет
Sputnik Грузия
За прошедшие двадцать лет в работе Клуба приняли участие более 9 тысяч учёных и исследователей, политиков и политологов, общественных и культурных деятелей из... 06.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-06T14:25+0400
2024-09-06T14:25+0400
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Международный дискуссионный клуб "Валдай" отмечает свое 20-летие. Клуб "Валдай" был создан РИА Новости и Советом по внешней и оборонной политике РФ в сентябре 2004 года и стал уникальной площадкой взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты. В его заседаниях традиционно участвуют люди с различными точками зрения на политические процессы в России и в мире. Своим названием клуб "Валдай" обязан месту проведения первой конференции на тему "Россия на рубеже веков: надежды и реалии", которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай 2 сентября 2004 года. За прошедшие двадцать лет в работе Клуба приняли участие более 9 тысяч учёных и исследователей, политиков и политологов, общественных и культурных деятелей из нескольких десятков стран мира. С момента создания Клуб привержен принципам академической свободы, уважения к различным точкам зрения, вносит свой вклад в создание международного экспертного сообщества, готового к открытому, непредвзятому разговору о самых насущных проблемах. Известность среди международного экспертного сообщества получили региональные конференции клуба "Валдай" – Азиатский, Ближневосточный, Российско-китайский и Евро-атлантический диалоги. Сессии Клуба проводятся в рамках Петербургского международного экономического форума и Восточного экономического форума во Владивостоке. Клуб активно взаимодействует с ведущими мировыми экспертами в таких областях, как международные отношения, глобальная политика, экономика, безопасность, энергетика, социология, коммуникации и др.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, россия, владимир путин, владивосток
новости, россия, владимир путин, владивосток
Клубу дискуссий "Валдай" исполнилось 20 лет
За прошедшие двадцать лет в работе Клуба приняли участие более 9 тысяч учёных и исследователей, политиков и политологов, общественных и культурных деятелей из нескольких десятков стран мира
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Международный дискуссионный клуб "Валдай" отмечает свое 20-летие.
Клуб "Валдай" был создан РИА Новости и Советом по внешней и оборонной политике РФ в сентябре 2004 года и стал уникальной площадкой взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты. В его заседаниях традиционно участвуют люди с различными точками зрения на политические процессы в России и в мире.
Своим названием клуб "Валдай" обязан месту проведения первой конференции на тему "Россия на рубеже веков: надежды и реалии", которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай 2 сентября 2004 года.
Уже 6 сентября в Ново-Огарёво состоялась первая встреча экспертов Клуба с президентом России Владимиром Путиным, после чего было решено сделать заседания Клуба ежегодными. С тех пор глава РФ традиционно встречается с участниками ежегодных заседаний.
За прошедшие двадцать лет в работе Клуба приняли участие более 9 тысяч учёных и исследователей, политиков и политологов, общественных и культурных деятелей из нескольких десятков стран мира.
С момента создания Клуб привержен принципам академической свободы, уважения к различным точкам зрения, вносит свой вклад в создание международного экспертного сообщества, готового к открытому, непредвзятому разговору о самых насущных проблемах.
Известность среди международного экспертного сообщества получили региональные конференции клуба "Валдай" – Азиатский, Ближневосточный, Российско-китайский и Евро-атлантический диалоги. Сессии Клуба проводятся в рамках Петербургского международного экономического форума и Восточного экономического форума во Владивостоке.
С 2014 года Клуб перешёл от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей Клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.
Клуб активно взаимодействует с ведущими мировыми экспертами в таких областях, как международные отношения, глобальная политика, экономика, безопасность, энергетика, социология, коммуникации и др.