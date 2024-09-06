https://sputnik-georgia.ru/20240906/klubu-diskussiy-valday-ispolnilos-20-let-289769288.html

Клубу дискуссий "Валдай" исполнилось 20 лет

Клубу дискуссий "Валдай" исполнилось 20 лет

Sputnik Грузия

За прошедшие двадцать лет в работе Клуба приняли участие более 9 тысяч учёных и исследователей, политиков и политологов, общественных и культурных деятелей из... 06.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-06T14:25+0400

2024-09-06T14:25+0400

2024-09-06T14:25+0400

новости

россия

владимир путин

владивосток

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/0d/272993659_131:0:2095:1105_1920x0_80_0_0_d09e773b8eff5c05aa202767faa41e41.jpg

ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Международный дискуссионный клуб "Валдай" отмечает свое 20-летие. Клуб "Валдай" был создан РИА Новости и Советом по внешней и оборонной политике РФ в сентябре 2004 года и стал уникальной площадкой взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты. В его заседаниях традиционно участвуют люди с различными точками зрения на политические процессы в России и в мире. Своим названием клуб "Валдай" обязан месту проведения первой конференции на тему "Россия на рубеже веков: надежды и реалии", которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай 2 сентября 2004 года. За прошедшие двадцать лет в работе Клуба приняли участие более 9 тысяч учёных и исследователей, политиков и политологов, общественных и культурных деятелей из нескольких десятков стран мира. С момента создания Клуб привержен принципам академической свободы, уважения к различным точкам зрения, вносит свой вклад в создание международного экспертного сообщества, готового к открытому, непредвзятому разговору о самых насущных проблемах. Известность среди международного экспертного сообщества получили региональные конференции клуба "Валдай" – Азиатский, Ближневосточный, Российско-китайский и Евро-атлантический диалоги. Сессии Клуба проводятся в рамках Петербургского международного экономического форума и Восточного экономического форума во Владивостоке. Клуб активно взаимодействует с ведущими мировыми экспертами в таких областях, как международные отношения, глобальная политика, экономика, безопасность, энергетика, социология, коммуникации и др.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

владивосток

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, россия, владимир путин, владивосток