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Крупнейший вуз в Западной Грузии сможет принять до 30 тысяч студентов – премьер

Крупнейший вуз в Западной Грузии сможет принять до 30 тысяч студентов – премьер

Sputnik Грузия

В ближайшее время планируется представить общественности будущий четырехлетний план развития Грузии, заявил премьер 06.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-06T20:28+0400

2024-09-06T20:28+0400

2024-09-06T20:34+0400

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Международный университет в Кутаиси сможет принять до 30 тысяч студентов к 2028 году после расширения инфраструктуры вуза, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на церемонии в честь первых выпускников вуза. Самое крупное учебное заведение в Западной Грузии, Кутаисский международный университет (KIU), открыл двери первым студентам в 2020 году. Как отметил глава правительства, для этого необходимо расширение соответствующих программ обучения, приглашение дополнительных квалифицированных кадров в вуз, а реализацию этого плана от начала и до конца профинансирует почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили. По информации Кобахидзе, в ближайшее время планируется представить общественности будущий четырехлетний план развития Грузии, и одной из основных составляющих этого плана станет реализация реформы образования, в частности, особый акцент будет сделан на реализацию университетской реформы, в которой особое место займет Кутаисский международный университет. Комплекс Кутаисского международного университета построен в Кутаиси в экологически чистой зоне. Кампус занимает 153 гектара и включает современные учебные корпуса, библиотеки, кафетерии, хорошо оборудованную спортивную и дорожную инфраструктуру, студенческие общежития, а также общежития для академического и административного персонала. Автором и меценатом проекта является Бидзина Иванишвили. Кутаисский международный университет активно сотрудничает с ведущими мировыми университетами и исследовательскими центрами, в том числе с Мюнхенским техническим университетом. Академические программы, по которым начнет работать КМУ, созданы совместно с Мюнхенским университетом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, западная грузия, кутаиси, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, образование в грузии