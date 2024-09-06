https://sputnik-georgia.ru/20240906/krupneyshiy-vuz-v-zapadnoy-gruzii-smozhet-prinyat-do-30-tysyach-studentov--premer-289772492.html
Крупнейший вуз в Западной Грузии сможет принять до 30 тысяч студентов – премьер
Крупнейший вуз в Западной Грузии сможет принять до 30 тысяч студентов – премьер
Sputnik Грузия
В ближайшее время планируется представить общественности будущий четырехлетний план развития Грузии, заявил премьер 06.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-06T20:28+0400
2024-09-06T20:28+0400
2024-09-06T20:34+0400
грузия
новости
общество
западная грузия
кутаиси
ираклий кобахидзе
бидзина иванишвили
образование в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/0d/249201188_279:229:1432:877_1920x0_80_0_0_a3a7f8ab3f82f5d2829dffebb95a6fad.jpg
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Международный университет в Кутаиси сможет принять до 30 тысяч студентов к 2028 году после расширения инфраструктуры вуза, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на церемонии в честь первых выпускников вуза. Самое крупное учебное заведение в Западной Грузии, Кутаисский международный университет (KIU), открыл двери первым студентам в 2020 году. Как отметил глава правительства, для этого необходимо расширение соответствующих программ обучения, приглашение дополнительных квалифицированных кадров в вуз, а реализацию этого плана от начала и до конца профинансирует почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили. По информации Кобахидзе, в ближайшее время планируется представить общественности будущий четырехлетний план развития Грузии, и одной из основных составляющих этого плана станет реализация реформы образования, в частности, особый акцент будет сделан на реализацию университетской реформы, в которой особое место займет Кутаисский международный университет. Комплекс Кутаисского международного университета построен в Кутаиси в экологически чистой зоне. Кампус занимает 153 гектара и включает современные учебные корпуса, библиотеки, кафетерии, хорошо оборудованную спортивную и дорожную инфраструктуру, студенческие общежития, а также общежития для академического и административного персонала. Автором и меценатом проекта является Бидзина Иванишвили. Кутаисский международный университет активно сотрудничает с ведущими мировыми университетами и исследовательскими центрами, в том числе с Мюнхенским техническим университетом. Академические программы, по которым начнет работать КМУ, созданы совместно с Мюнхенским университетом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
западная грузия
кутаиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/0d/249201188_415:216:1296:877_1920x0_80_0_0_4157e9e81e4a3d836939d2c27ddde2e6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, западная грузия, кутаиси, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, образование в грузии
грузия, новости, общество, западная грузия, кутаиси, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, образование в грузии
Крупнейший вуз в Западной Грузии сможет принять до 30 тысяч студентов – премьер
20:28 06.09.2024 (обновлено: 20:34 06.09.2024)
В ближайшее время планируется представить общественности будущий четырехлетний план развития Грузии, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Международный университет в Кутаиси сможет принять до 30 тысяч студентов к 2028 году после расширения инфраструктуры вуза, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на церемонии в честь первых выпускников вуза.
Самое крупное учебное заведение в Западной Грузии, Кутаисский международный университет (KIU), открыл двери первым студентам в 2020 году.
"Инфраструктура Кутаисского международного университета еще больше расширится, так, чтобы стало возможным за 4 года, к 2028 году, принять до 30 тысяч студентов", - заявил Кобахидзе.
Как отметил глава правительства, для этого необходимо расширение соответствующих программ обучения, приглашение дополнительных квалифицированных кадров в вуз, а реализацию этого плана от начала и до конца профинансирует почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили.
По информации Кобахидзе, в ближайшее время планируется представить общественности будущий четырехлетний план развития Грузии, и одной из основных составляющих этого плана станет реализация реформы образования, в частности, особый акцент будет сделан на реализацию университетской реформы, в которой особое место займет Кутаисский международный университет.
"Наша задача – иметь в стране два особых образовательных очага – в лице Тбилисского государственного университета и Кутаисского международного университета, которые будут иметь равную нагрузку по предоставлению образования в стране", - отметил премьер.
Комплекс Кутаисского международного университета построен в Кутаиси в экологически чистой зоне. Кампус занимает 153 гектара и включает современные учебные корпуса, библиотеки, кафетерии, хорошо оборудованную спортивную и дорожную инфраструктуру, студенческие общежития, а также общежития для академического и административного персонала. Автором и меценатом проекта является Бидзина Иванишвили.
Кутаисский международный университет активно сотрудничает с ведущими мировыми университетами и исследовательскими центрами, в том числе с Мюнхенским техническим университетом. Академические программы, по которым начнет работать КМУ, созданы совместно с Мюнхенским университетом.