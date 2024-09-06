https://sputnik-georgia.ru/20240906/kurs-lari-dollar-289763134.html

Курс лари на пятницу – 2,6972 GEL/$

Курс лари на пятницу – 2,6972 GEL/$

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0016 лари по отношению к доллару 06.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-06T09:48+0400

2024-09-06T09:48+0400

2024-09-06T09:48+0400

грузия

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 6 сентября в размере 2,6972 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0016 лари по отношению к доллару.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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