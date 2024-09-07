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Граждане Украины задержаны в Тбилиси за кражи
Граждане Украины задержаны в Тбилиси за кражи
Sputnik Грузия
В случае подтверждения вины задержанным грозит от четырех до семи лет лишения свободы 07.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-07T16:06+0400
2024-09-07T16:06+0400
2024-09-07T16:06+0400
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Полиция Исани-Самгорского района Тбилиси задержала двух граждан Украины по обвинению в совершении краж в столице — оба задержанных 1992 года рождения. Как установило следствие, один из задержанных незаконно проник в квартиру в столице Грузии и украл различные вещи. Второй так же, по данным МВД, пытался обокрасть дом в Тбилиси, незаконно проникнув в него, а когда ничего не вышло, обокрал автомобиль другого гражданина. Во время обыска задержанных были изъяты украденные вещи. Следствие ведется по статьям о воровстве с проникновением в жилище и его попытке. Задержанным, в случае подтверждения вины, грозит от четырех до семи лет лишения свободы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, украина, тбилиси
происшествия, новости, грузия, украина, тбилиси
Граждане Украины задержаны в Тбилиси за кражи
В случае подтверждения вины задержанным грозит от четырех до семи лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Полиция Исани-Самгорского района Тбилиси задержала двух граждан Украины по обвинению в совершении краж в столице — оба задержанных 1992 года рождения.
Как установило
следствие, один из задержанных незаконно проник в квартиру в столице Грузии и украл различные вещи.
Второй так же, по данным МВД, пытался обокрасть дом в Тбилиси, незаконно проникнув в него, а когда ничего не вышло, обокрал автомобиль другого гражданина. Во время обыска задержанных были изъяты украденные вещи.
Следствие ведется по статьям о воровстве с проникновением в жилище и его попытке. Задержанным, в случае подтверждения вины, грозит от четырех до семи лет лишения свободы.