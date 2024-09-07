https://sputnik-georgia.ru/20240907/grazhdane-ukrainy-zaderzhany-v-tbilisi-za-krazhi-289782758.html

Граждане Украины задержаны в Тбилиси за кражи

Граждане Украины задержаны в Тбилиси за кражи

Sputnik Грузия

В случае подтверждения вины задержанным грозит от четырех до семи лет лишения свободы 07.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-07T16:06+0400

2024-09-07T16:06+0400

2024-09-07T16:06+0400

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Полиция Исани-Самгорского района Тбилиси задержала двух граждан Украины по обвинению в совершении краж в столице — оба задержанных 1992 года рождения. Как установило следствие, один из задержанных незаконно проник в квартиру в столице Грузии и украл различные вещи. Второй так же, по данным МВД, пытался обокрасть дом в Тбилиси, незаконно проникнув в него, а когда ничего не вышло, обокрал автомобиль другого гражданина. Во время обыска задержанных были изъяты украденные вещи. Следствие ведется по статьям о воровстве с проникновением в жилище и его попытке. Задержанным, в случае подтверждения вины, грозит от четырех до семи лет лишения свободы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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