https://sputnik-georgia.ru/20240907/kurs-lari-dollar-289777710.html

Курс лари на субботу – 2,6935 GEL/$

Курс лари на субботу – 2,6935 GEL/$

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0035 лари по отношению к доллару 07.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-07T09:48+0400

2024-09-07T09:48+0400

2024-09-07T09:48+0400

грузия

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 7 сентября в размере 2,6935 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0035 лари по отношению к доллару.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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