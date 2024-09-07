https://sputnik-georgia.ru/20240907/ramasvami-zayavil-chto-ne-verit-v-obvineniya-protiv-rossiyskikh-smi-289783115.html

Рамасвами заявил, что не верит в обвинения против российских СМИ

Рамасвами заявил, что не верит в обвинения против российских СМИ

Sputnik Грузия

Рамасвами обратил внимание на то, что подобные обвинения уже звучали в ходе прошлых выборных циклов, но не подтверждались 07.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-07T16:17+0400

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Экс-кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Вивек Рамасвами заявил, что не верит в обвинения американских властей в адрес российских СМИ.Рамасвами обратил внимание на то, что подобные обвинения уже звучали в ходе прошлых выборных циклов, но не подтверждались.Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.Законодатели-республиканцы при этом связали претензии к российским СМИ с выборами, заявив, что демократы уже продвигали подобные обвинения в прошлом, но после они не подтвердились.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять нынешний вице-президент Камала Харрис, Республиканскую – экс-президент Дональд Трамп.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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