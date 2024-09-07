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Ртвели 2024: сколько винограда переработали винзаводы?
Ртвели 2024: сколько винограда переработали винзаводы?
Sputnik Грузия
Сбор урожая винограда начинается в регионе Кахети и завершается в горных регионах страны 07.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-07T17:07+0400
2024-09-07T17:07+0400
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Винные заводы в регионе Кахети (Восточная Грузия) переработали до 30 тысяч тонн винограда, сообщает Минсельхоз Грузии. Сезон сбора урожая, ртвели, и его сдача на заводы начались в районе Дедоплисцкаро, однако сбор винограда в небольшом количестве проходит и в других муниципалитетах Кахети. По данным Министерства, на 6 сентября переработано до 15 тысячи тонн "ркацители", до 10 тысячи тонн "саперави" и других сортов винограда. Круглосуточный координационный штаб для содействия организованному проведению ртвели заработал в городе Телави 20 августа. В нем уже зарегистрировано 340 винных компаний, которые поэтапно подключаются к процессу приема винограда у фермеров. Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети и завершается в горных регионах страны. В целях сохранения положительной динамики развития отрасли правительством принято решение о субсидировании сбора урожая винограда и в 2024 году. Всего в переработке винограда во время сбора урожая будут задействованы более 500 винодельческих предприятий. В текущем году ожидается собрать 300 тысяч тонн винограда. Поврежденный виноград Сильный град и ветер в Кахети 23-24 августа повредили различные сельскохозяйственные культуры, в том числе виноградники, в районах Кварели, Телави и Ахмета. По предварительным данным, непогода повредила сельскохозяйственные угодья на площади более 120 гектаров. По информации Минсельхоза, фермеры в Кахетии полностью сдали виноград, поврежденный в результате града, на госпредприятия. По состоянию на 30 августа, государственным винодельческим предприятием ООО "Компания по управлению урожаем" переработано до 1,8 тысячи тонн винограда, поврежденного в результате непогоды. Госпредприятие принимало побитый градом виноград за 1 лари за килограмм на двух локациях в муниципалитетах Телави и Кварели. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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виноград, вино и виноделие грузии, экономика, грузия, новости, кварели, телави, кахети
виноград, вино и виноделие грузии, экономика, грузия, новости, кварели, телави, кахети
Ртвели 2024: сколько винограда переработали винзаводы?
Сбор урожая винограда начинается в регионе Кахети и завершается в горных регионах страны
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Винные заводы в регионе Кахети (Восточная Грузия) переработали до 30 тысяч тонн винограда, сообщает Минсельхоз Грузии.
Сезон сбора урожая, ртвели, и его сдача на заводы начались в районе Дедоплисцкаро, однако сбор винограда в небольшом количестве проходит и в других муниципалитетах Кахети.
По данным Министерства, на 6 сентября переработано до 15 тысячи тонн "ркацители", до 10 тысячи тонн "саперави" и других сортов винограда.
Круглосуточный координационный штаб для содействия организованному проведению ртвели заработал в городе Телави 20 августа. В нем уже зарегистрировано 340 винных компаний, которые поэтапно подключаются к процессу приема винограда у фермеров.
Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети и завершается в горных регионах страны.
В целях сохранения положительной динамики развития отрасли правительством принято решение о субсидировании сбора урожая винограда и в 2024 году.
В текущем году субсидия коснется лишь сорта винограда "ркацители". По распоряжению правительства, государственную субсидию получат те компании, которые примут и обработают не менее 100 тонн "ркацители" и закупят виноград по стоимости не менее 1 лари за килограмм. В этом случае размер субсидии составит 0,2 лари за килограмм.
Всего в переработке винограда во время сбора урожая будут задействованы более 500 винодельческих предприятий.
В текущем году ожидается собрать 300 тысяч тонн винограда.
Сильный град и ветер в Кахети 23-24 августа повредили различные сельскохозяйственные культуры, в том числе виноградники, в районах Кварели, Телави и Ахмета. По предварительным данным, непогода повредила сельскохозяйственные угодья на площади более 120 гектаров.
По информации Минсельхоза, фермеры в Кахетии полностью сдали виноград, поврежденный в результате града, на госпредприятия.
По состоянию на 30 августа, государственным винодельческим предприятием ООО "Компания по управлению урожаем" переработано до 1,8 тысячи тонн винограда, поврежденного в результате непогоды.
Госпредприятие принимало побитый градом виноград за 1 лари за килограмм на двух локациях в муниципалитетах Телави и Кварели.