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Лето 2024 стало самым жарким за всю историю наблюдений – ученые бьют тревогу

Лето 2024 стало самым жарким за всю историю наблюдений – ученые бьют тревогу

Sputnik Грузия

Погодные явления, которые мы наблюдали минувшим летом, будут только усиливаться, предупреждает климатолог 08.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-08T16:47+0400

2024-09-08T16:47+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Лето 2024 года в северном полушарии стало самым жарким за всю историю наблюдений, что может привести к еще более разрушительным последствиям для всего мира, сообщила европейская мониторинговая служба по изменению климата Copernicus.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Ранее служба Copernicus сообщала, что 22 июля на планете был поставлен новый рекорд самой высокой глобальной средней температуры за всю историю наблюдений, равный 17,16 градуса по Цельсию. В августе 2024 года средняя температура воздуха составила 16,8 градуса по Цельсию, что на 0,71 градуса выше средних показателей в августе 1991-2020 гг.По ее словам, все эти погодные явления, которые мы наблюдали минувшим летом, будут только усиливаться, что приведет к еще более разрушительным последствиям, если человечество не предпримет шагов для снижения выбросов парниковых газов.По прогнозу Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН, глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в следующие пять лет. Этому будут способствовать парниковые газы и смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Это явление повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков. Особенность смены фаз течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу. Процесс смены начался летом 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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