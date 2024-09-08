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Лето 2024 стало самым жарким за всю историю наблюдений – ученые бьют тревогу
Лето 2024 стало самым жарким за всю историю наблюдений – ученые бьют тревогу
Sputnik Грузия
Погодные явления, которые мы наблюдали минувшим летом, будут только усиливаться, предупреждает климатолог 08.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-08T16:47+0400
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Лето 2024 года в северном полушарии стало самым жарким за всю историю наблюдений, что может привести к еще более разрушительным последствиям для всего мира, сообщила европейская мониторинговая служба по изменению климата Copernicus.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Ранее служба Copernicus сообщала, что 22 июля на планете был поставлен новый рекорд самой высокой глобальной средней температуры за всю историю наблюдений, равный 17,16 градуса по Цельсию. В августе 2024 года средняя температура воздуха составила 16,8 градуса по Цельсию, что на 0,71 градуса выше средних показателей в августе 1991-2020 гг.По ее словам, все эти погодные явления, которые мы наблюдали минувшим летом, будут только усиливаться, что приведет к еще более разрушительным последствиям, если человечество не предпримет шагов для снижения выбросов парниковых газов.По прогнозу Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН, глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в следующие пять лет. Этому будут способствовать парниковые газы и смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Это явление повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков. Особенность смены фаз течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу. Процесс смены начался летом 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Лето 2024 стало самым жарким за всю историю наблюдений – ученые бьют тревогу
16:47 08.09.2024 (обновлено: 16:58 08.09.2024)
Погодные явления, которые мы наблюдали минувшим летом, будут только усиливаться, предупреждает климатолог
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Лето 2024 года в северном полушарии стало самым жарким за всю историю наблюдений, что может привести к еще более разрушительным последствиям для всего мира, сообщила европейская мониторинговая служба по изменению климата Copernicus.
Ранее служба Copernicus сообщала, что 22 июля на планете был поставлен новый рекорд самой высокой глобальной средней температуры за всю историю наблюдений, равный 17,16 градуса по Цельсию. В августе 2024 года средняя температура воздуха составила 16,8 градуса по Цельсию, что на 0,71 градуса выше средних показателей в августе 1991-2020 гг.
"За последние три месяца 2024 года на земном шаре были зафиксированы самые жаркие июнь и август, самый жаркий день за всю историю наблюдений и самое жаркое лето в северном полушарии за всю историю наблюдений", – заявила заместитель директора службы Copernicus, климатолог Саманта Берджесс.
По ее словам, все эти погодные явления, которые мы наблюдали минувшим летом, будут только усиливаться, что приведет к еще более разрушительным последствиям, если человечество не предпримет шагов для снижения выбросов парниковых газов.
Основываясь на текущих данных за июнь-август, Берджесс предполагает, что 2024 год в целом может стать самым жарким за всю историю наблюдений.
По прогнозу Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН, глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в следующие пять лет. Этому будут способствовать парниковые газы и смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо.
Это явление повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков. Особенность смены фаз течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу. Процесс смены начался летом 2023 года.