Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240908/leto-2024-stalo-samym-zharkim-za-vsyu-istoriyu-nablyudeniy--uchenye-byut-trevogu-289771773.html
Лето 2024 стало самым жарким за всю историю наблюдений – ученые бьют тревогу
Лето 2024 стало самым жарким за всю историю наблюдений – ученые бьют тревогу
Sputnik Грузия
Погодные явления, которые мы наблюдали минувшим летом, будут только усиливаться, предупреждает климатолог 08.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-08T16:47+0400
2024-09-08T16:58+0400
новости
в мире
оон
погода
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/0a/281108010_0:132:1280:852_1920x0_80_0_0_f6b116df1a5e2d0b0ba97d79d8e99a3a.jpg
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Лето 2024 года в северном полушарии стало самым жарким за всю историю наблюдений, что может привести к еще более разрушительным последствиям для всего мира, сообщила европейская мониторинговая служба по изменению климата Copernicus.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Ранее служба Copernicus сообщала, что 22 июля на планете был поставлен новый рекорд самой высокой глобальной средней температуры за всю историю наблюдений, равный 17,16 градуса по Цельсию. В августе 2024 года средняя температура воздуха составила 16,8 градуса по Цельсию, что на 0,71 градуса выше средних показателей в августе 1991-2020 гг.По ее словам, все эти погодные явления, которые мы наблюдали минувшим летом, будут только усиливаться, что приведет к еще более разрушительным последствиям, если человечество не предпримет шагов для снижения выбросов парниковых газов.По прогнозу Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН, глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в следующие пять лет. Этому будут способствовать парниковые газы и смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Это явление повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков. Особенность смены фаз течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу. Процесс смены начался летом 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/0a/281108010_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_3843672b87cd34ce7b3df06b99081674.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
новости, в мире, оон, погода
новости, в мире, оон, погода

Лето 2024 стало самым жарким за всю историю наблюдений – ученые бьют тревогу

16:47 08.09.2024 (обновлено: 16:58 08.09.2024)
© photo: Sputnik / StringerЛетняя жара в столице Грузии - дети и взрослые купаются в городских фонтанах
Летняя жара в столице Грузии - дети и взрослые купаются в городских фонтанах - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2024
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Погодные явления, которые мы наблюдали минувшим летом, будут только усиливаться, предупреждает климатолог
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Лето 2024 года в северном полушарии стало самым жарким за всю историю наблюдений, что может привести к еще более разрушительным последствиям для всего мира, сообщила европейская мониторинговая служба по изменению климата Copernicus.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
Ранее служба Copernicus сообщала, что 22 июля на планете был поставлен новый рекорд самой высокой глобальной средней температуры за всю историю наблюдений, равный 17,16 градуса по Цельсию. В августе 2024 года средняя температура воздуха составила 16,8 градуса по Цельсию, что на 0,71 градуса выше средних показателей в августе 1991-2020 гг.

"За последние три месяца 2024 года на земном шаре были зафиксированы самые жаркие июнь и август, самый жаркий день за всю историю наблюдений и самое жаркое лето в северном полушарии за всю историю наблюдений", – заявила заместитель директора службы Copernicus, климатолог Саманта Берджесс.

По ее словам, все эти погодные явления, которые мы наблюдали минувшим летом, будут только усиливаться, что приведет к еще более разрушительным последствиям, если человечество не предпримет шагов для снижения выбросов парниковых газов.
Основываясь на текущих данных за июнь-август, Берджесс предполагает, что 2024 год в целом может стать самым жарким за всю историю наблюдений.
По прогнозу Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН, глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в следующие пять лет. Этому будут способствовать парниковые газы и смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо.
Это явление повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков. Особенность смены фаз течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу. Процесс смены начался летом 2023 года.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0