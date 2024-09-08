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Михневич: итоги ВЭФ и сотрудничество ЕАЭС с Дальним Востоком
Михневич: итоги ВЭФ и сотрудничество ЕАЭС с Дальним Востоком
Sputnik Грузия
Готовы ли страны ЕАЭС к развороту на Восток вместе с Россией? 08.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-08T11:15+0400
2024-09-08T11:15+0400
2024-09-08T11:15+0400
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Каковы перспективы участия членов организации в создании новых международных территорий опережающего развития (МТОР)? Об этом, а также об итогах участия стран ЕАЭС в ВЭФ и предстоящем Евразийском экономическом форуме поговорили с исполнительным секретарем, членом Президиума Делового совета ЕАЭС Сергеем Михневичем.
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MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, видео, еаэс, в мире, россия, видео
мультимедиа, видео, еаэс, в мире, россия, видео
Михневич: итоги ВЭФ и сотрудничество ЕАЭС с Дальним Востоком
Готовы ли страны ЕАЭС к развороту на Восток вместе с Россией?
Каковы перспективы участия членов организации в создании новых международных территорий опережающего развития (МТОР)?
Об этом, а также об итогах участия стран ЕАЭС в ВЭФ и предстоящем Евразийском экономическом форуме поговорили с исполнительным секретарем, членом Президиума Делового совета ЕАЭС Сергеем Михневичем.