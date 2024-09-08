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Невероятная сборная Грузии разнесла команду Чехии – яркие фото матча
Невероятная сборная Грузии разнесла команду Чехии – яркие фото матча
Sputnik Грузия
Сборная Грузии по футболу в своем первом матче нового сезона Лиги наций УЕФА обыграла сборную Чехии со счетом 4:1 08.09.2024, Sputnik Грузия
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Сборная Грузии не остановилась после сверхуспешного для себя Евро-2024 и шикарно стартовала в Лиге наций. В домашней встрече с чехами командой была добыта разгромная победа!Встреча между сборными прошла на стадионе имени Михаила Месхи.Следующая игра пройдет 10 сентября – сборная Грузии в гостях встретится с Албанией.
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мультимедиа, фотоленты, новости грузии в фотографиях, спорт, чехия, михаил месхи, грузия, футбол, новости в фотографиях, фото
мультимедиа, фотоленты, новости грузии в фотографиях, спорт, чехия, михаил месхи, грузия, футбол, новости в фотографиях, фото

Невероятная сборная Грузии разнесла команду Чехии – яркие фото матча

10:13 08.09.2024
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Сборная Грузии по футболу в своем первом матче нового сезона Лиги наций УЕФА обыграла сборную Чехии со счетом 4:1
Сборная Грузии не остановилась после сверхуспешного для себя Евро-2024 и шикарно стартовала в Лиге наций. В домашней встрече с чехами командой была добыта разгромная победа!
Встреча между сборными прошла на стадионе имени Михаила Месхи.
Следующая игра пройдет 10 сентября – сборная Грузии в гостях встретится с Албанией.
© photo: Sputnik / Stringer

Счет в матче открыл игрок сборной Грузии Хвича Кварацхелия, на 32 минуте матча он успешно реализовал пенальти.

Счет в матче открыл игрок сборной Грузии Хвича Кварацхелия, на 32 минуте матча он успешно реализовал пенальти. - Sputnik Грузия
1/11
© photo: Sputnik / Stringer

Счет в матче открыл игрок сборной Грузии Хвича Кварацхелия, на 32 минуте матча он успешно реализовал пенальти.

© photo: Sputnik

Во втором тайме Георгий Чакветадзе забил второй гол в ворота чехов и счет стал 2:0.

Во втором тайме Георгий Чакветадзе забил второй гол в ворота чехов и счет стал 2:0. - Sputnik Грузия
2/11
© photo: Sputnik

Во втором тайме Георгий Чакветадзе забил второй гол в ворота чехов и счет стал 2:0.

© video: Sputnik / Stringer

Третий гол в ворота сборной Чехии после удачной передачи мяча Лукой Лочошвили забил Жорж Микаутадзе.

Третий гол в ворота сборной Чехии после удачной передачи мяча Лукой Лочошвили забил Жорж Микаутадзе. - Sputnik Грузия
3/11
© video: Sputnik / Stringer

Третий гол в ворота сборной Чехии после удачной передачи мяча Лукой Лочошвили забил Жорж Микаутадзе.

© video: Sputnik / Stringer

На 66 минуте Георгий Кочарашвили забил четвертый гол, тем самым счет стал 4:0 в пользу Грузии.

На 66 минуте Георгий Кочарашвили забил четвертый гол, тем самым счет стал 4:0 в пользу Грузии. - Sputnik Грузия
4/11
© video: Sputnik / Stringer

На 66 минуте Георгий Кочарашвили забил четвертый гол, тем самым счет стал 4:0 в пользу Грузии.

© photo: Sputnik

На 80 минуте матча вратарь грузинской сборной Георгий Мамардашвили спас ворота от одного мяча, но не смог от второго.

На 80 минуте матча вратарь грузинской сборной Георгий Мамардашвили спас ворота от одного мяча, но не смог от второго. - Sputnik Грузия
5/11
© photo: Sputnik

На 80 минуте матча вратарь грузинской сборной Георгий Мамардашвили спас ворота от одного мяча, но не смог от второго.

© photo: Sputnik / Stringer

В конечном результате матч между сборными закончился со счетом 4:1 в пользу Грузии.

В конечном результате матч между сборными закончился со счетом 4:1 в пользу Грузии. - Sputnik Грузия
6/11
© photo: Sputnik / Stringer

В конечном результате матч между сборными закончился со счетом 4:1 в пользу Грузии.

© video: Sputnik / Stringer

Стадион Месхи вмещает около 27 тысяч зрителей и буквально через час после открытия онлайн-продаж 15 августа все билеты на матч были распроданы.

Стадион Месхи вмещает около 27 тысяч зрителей и буквально через час после открытия онлайн-продаж 15 августа все билеты на матч были распроданы. - Sputnik Грузия
7/11
© video: Sputnik / Stringer

Стадион Месхи вмещает около 27 тысяч зрителей и буквально через час после открытия онлайн-продаж 15 августа все билеты на матч были распроданы.

© photo: Sputnik / Stringer

В следующем матче сборная Грузии встретится с Албанией.

В следующем матче сборная Грузии встретится с Албанией. - Sputnik Грузия
8/11
© photo: Sputnik / Stringer

В следующем матче сборная Грузии встретится с Албанией.

© photo: Sputnik

Он состоится 10 сентября в Тиране.

Он состоится 10 сентября в Тиране. - Sputnik Грузия
9/11
© photo: Sputnik

Он состоится 10 сентября в Тиране.

© photo: Sputnik

В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет со 2 по 10 июня 2025 года.

В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет со 2 по 10 июня 2025 года. - Sputnik Грузия
10/11
© photo: Sputnik

В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет со 2 по 10 июня 2025 года.

© photo: Sputnik

Согласно регламенту соревнований, четыре победителя групп Лиги наций, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации к чемпионату мира, получат шанс попасть на турнир через стыковые матчи, жеребьевка которых запланирована на ноябрь 2024.

Согласно регламенту соревнований, четыре победителя групп Лиги наций, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации к чемпионату мира, получат шанс попасть на турнир через стыковые матчи, жеребьевка которых запланирована на ноябрь 2024. - Sputnik Грузия
11/11
© photo: Sputnik

Согласно регламенту соревнований, четыре победителя групп Лиги наций, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации к чемпионату мира, получат шанс попасть на турнир через стыковые матчи, жеребьевка которых запланирована на ноябрь 2024.

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