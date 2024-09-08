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Невероятная сборная Грузии разнесла команду Чехии – яркие фото матча

Невероятная сборная Грузии разнесла команду Чехии – яркие фото матча

Sputnik Грузия

Сборная Грузии по футболу в своем первом матче нового сезона Лиги наций УЕФА обыграла сборную Чехии со счетом 4:1 08.09.2024, Sputnik Грузия

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Сборная Грузии не остановилась после сверхуспешного для себя Евро-2024 и шикарно стартовала в Лиге наций. В домашней встрече с чехами командой была добыта разгромная победа!Встреча между сборными прошла на стадионе имени Михаила Месхи.Следующая игра пройдет 10 сентября – сборная Грузии в гостях встретится с Албанией.

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