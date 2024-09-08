Невероятная сборная Грузии разнесла команду Чехии – яркие фото матча
Счет в матче открыл игрок сборной Грузии Хвича Кварацхелия, на 32 минуте матча он успешно реализовал пенальти.
Счет в матче открыл игрок сборной Грузии Хвича Кварацхелия, на 32 минуте матча он успешно реализовал пенальти.
Во втором тайме Георгий Чакветадзе забил второй гол в ворота чехов и счет стал 2:0.
Во втором тайме Георгий Чакветадзе забил второй гол в ворота чехов и счет стал 2:0.
Третий гол в ворота сборной Чехии после удачной передачи мяча Лукой Лочошвили забил Жорж Микаутадзе.
Третий гол в ворота сборной Чехии после удачной передачи мяча Лукой Лочошвили забил Жорж Микаутадзе.
На 66 минуте Георгий Кочарашвили забил четвертый гол, тем самым счет стал 4:0 в пользу Грузии.
На 66 минуте Георгий Кочарашвили забил четвертый гол, тем самым счет стал 4:0 в пользу Грузии.
На 80 минуте матча вратарь грузинской сборной Георгий Мамардашвили спас ворота от одного мяча, но не смог от второго.
На 80 минуте матча вратарь грузинской сборной Георгий Мамардашвили спас ворота от одного мяча, но не смог от второго.
В конечном результате матч между сборными закончился со счетом 4:1 в пользу Грузии.
В конечном результате матч между сборными закончился со счетом 4:1 в пользу Грузии.
Стадион Месхи вмещает около 27 тысяч зрителей и буквально через час после открытия онлайн-продаж 15 августа все билеты на матч были распроданы.
Стадион Месхи вмещает около 27 тысяч зрителей и буквально через час после открытия онлайн-продаж 15 августа все билеты на матч были распроданы.
В следующем матче сборная Грузии встретится с Албанией.
В следующем матче сборная Грузии встретится с Албанией.
Он состоится 10 сентября в Тиране.
Он состоится 10 сентября в Тиране.
В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет со 2 по 10 июня 2025 года.
В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет со 2 по 10 июня 2025 года.
Согласно регламенту соревнований, четыре победителя групп Лиги наций, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации к чемпионату мира, получат шанс попасть на турнир через стыковые матчи, жеребьевка которых запланирована на ноябрь 2024.
Согласно регламенту соревнований, четыре победителя групп Лиги наций, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации к чемпионату мира, получат шанс попасть на турнир через стыковые матчи, жеребьевка которых запланирована на ноябрь 2024.