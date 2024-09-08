https://sputnik-georgia.ru/20240908/ostorozhno-gruzinskie-voditeli-narusheniya-na-dorogakh-289779196.html

Осторожно, грузинские водители! Нарушения на дорогах

Осторожно, грузинские водители! Нарушения на дорогах

Sputnik Грузия

Sputnik Грузия представляет топ-5 самых актуальных нарушений на дорогах Грузии 08.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-08T09:01+0400

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2024-09-08T09:01+0400

водители

грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Число штрафов, выписанных за нарушение правил дорожного движения в Грузии в период с 1 января по 30 июня 2024 года, составило 2,2 миллиона, говорится в материалах МВД Грузии. Штрафы за нарушение ПДД колеблются от 10 до 300 лари (от 3 до 90 долларов) в зависимости от вида нарушения. Кроме того, в стране действует система баллов. На водительские права начисляются 100 баллов, которые сокращаются по мере совершения нарушений. По истечении годового лимита автомобилист лишается прав. Sputnik Грузия представляет топ-5 нарушений на дорогах Грузии: 1. Превышение скорости Самым распространенным нарушением правил дорожного движения в Грузии является превышение скорости более чем на 15 километров в час. Всего за это нарушение в период с 1 января по 30 июня 2024 года было выписано 718 135 штрафов. Штраф за превышение скорости составляет 50 лари. 2. Игнорирование правил парковкиНа втором месте оказалось игнорирование знака "Остановка запрещена" и "Парковка запрещена", а также несоблюдение правил парковки. Всего за первое полугодие 2024 года в Грузии было выписано 554 860 штрафов за это нарушение. Размер штрафа – 10 лари, в Тбилиси – 50 лари. 3. Небрежное вождение На третьем месте – несоблюдение водителями требований дорожных знаков и дорожной разметки, нарушение правил буксирования, использования мигалок, сигналов, правил передвижения во время учебы и в жилой зоне, нарушение правил дорожного движения, движения транспорта с прицепом или участие в групповом движении транспорта, мешающем дорожному движению. Всего таких нарушений было зафиксировано 266 824, и штраф за них составляет 20 лари. 4. Поездки не на своей полосе На четвертое место вышел выезд на специально выделенную для автобусов полосу движения, которые устроены в городах Грузии. Всего за шесть месяцев 2024 года зафиксировано 89 498 подобных нарушений. Штраф составляет 100 лари. 5. Отсутствие техосмотра Замыкает пятерку нарушений передача другому лицу или запуск в эксплуатацию транспортного средства, которое не прошло необходимый технический осмотр. Всего в Грузии за полгода было выписано 73 067 подобных штрафов. Штраф за это нарушение составляет 50 лари. Видеоштрафы и баллы За неосторожное вождение и несоблюдение правил дорожного движения штрафы в Грузии, помимо полиции, фиксируют и видеокамеры. Всего в период с 1 января по 30 июня 2024 года видеокамеры зафиксировали в Грузии 1,5 миллиона нарушений, из которых 742,1 тысячи – в Тбилиси, и выписали штрафы на общую сумму 88,8 миллиона лари. В то же время из-за несоблюдения правил дорожного движения баллы на правах потеряли 170 687 водителей. Исчерпали допустимый лимит 44 человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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водители, грузинские дороги, машины и их водители, грузия, новости, общество