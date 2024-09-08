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Шенгелия был капитаном команды европейских звезд в мемориальном матче
Шенгелия был капитаном команды европейских звезд в мемориальном матче
Sputnik Грузия
На площадку вышли сборная Хорватии и "Команда Дражена", состоящая из звезд европейского баскетбола 08.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-08T17:57+0400
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Капитан баскетбольной сборной Грузии и "Виртус Болонья" Торнике Шенгелия возглавил команду европейских звезд на матче, посвященном памяти легендарного хорватского баскетболиста Дражена Петровича в Загребе. На площадку вышли сборная Хорватии и "Команда Дражена", состоящая из звезд европейского баскетбола. На счету Шенгелия 13 очков, 6 подборов и 7 передач. Матч выиграла команда европейских звезд "Дражена" со счетом 110:107. Победные очки команде принес баскетболист мадридского "Реала" Джанан Муса. В команде с Шенгелия и Мусой играли Шейн Ларкин, Уолтер Таварес, Матиас Лесо, Ваня Маринкович, Андреас Обст, Бобан Марьянович. В игре приняли участие живые легенды баскетбола: Владе Дивац, Никос Галис, Деян Бодирога, Панайотис Яннакис, Тони Кукоч, Жарко Паспаль, Торри Портер, Кенни Андерсон, Зоран Радович, Предраг Данилович, Светислав Пешич. Среди приглашенных гостей был вице-президент Федерации баскетбола Грузии, в прошлом один из лидеров сборной Владимир Бойса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, в мире, хорватия, грузия, торнике шенгелия, баскетбол
Шенгелия был капитаном команды европейских звезд в мемориальном матче
На площадку вышли сборная Хорватии и "Команда Дражена", состоящая из звезд европейского баскетбола
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Капитан баскетбольной сборной Грузии и "Виртус Болонья" Торнике Шенгелия возглавил команду европейских звезд на матче, посвященном памяти легендарного хорватского баскетболиста Дражена Петровича в Загребе.
На площадку вышли сборная Хорватии и "Команда Дражена", состоящая из звезд европейского баскетбола.
На счету Шенгелия 13 очков, 6 подборов и 7 передач.
Матч выиграла команда европейских звезд "Дражена" со счетом 110:107. Победные очки команде принес баскетболист мадридского "Реала" Джанан Муса. В команде с Шенгелия и Мусой играли Шейн Ларкин, Уолтер Таварес, Матиас Лесо, Ваня Маринкович, Андреас Обст, Бобан Марьянович.
В игре приняли участие живые легенды баскетбола: Владе Дивац, Никос Галис, Деян Бодирога, Панайотис Яннакис, Тони Кукоч, Жарко Паспаль, Торри Портер, Кенни Андерсон, Зоран Радович, Предраг Данилович, Светислав Пешич.
Среди приглашенных гостей был вице-президент Федерации баскетбола Грузии, в прошлом один из лидеров сборной Владимир Бойса.