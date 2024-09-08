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Скончался Александр Масляков
Скончался Александр Масляков
Sputnik Грузия
Ранее СМИ писали, что у заслуженного деятеля искусств России обнаружили неоперабельную опухоль 08.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-08T20:36+0400
2024-09-08T20:36+0400
2024-09-08T20:58+0400
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. На 83 году жизни скончался телеведущий, легенда КВН Александр Масляков. Об этом сообщила пресс-служба КВН.Отмечается, что Александр Васильевич получил множество наград, был полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" и основателем творческого объединения "АМиК"."Его вклад в развитие отечественного развлекательного телевидения невозможно переоценить", – отмечается в сообщении.Напомним, ранее СМИ писали, что у заслуженного деятеля искусств России обнаружили неоперабельную опухоль.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, россия, новости, общество, культура
в мире, россия, новости, общество, культура
Скончался Александр Масляков
20:36 08.09.2024 (обновлено: 20:58 08.09.2024)
Ранее СМИ писали, что у заслуженного деятеля искусств России обнаружили неоперабельную опухоль
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. На 83 году жизни скончался телеведущий, легенда КВН Александр Масляков. Об этом сообщила пресс-служба КВН.
"С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков. Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу "КВН", став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Александр Васильевич получил множество наград, был полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" и основателем творческого объединения "АМиК".
"Его вклад в развитие отечественного развлекательного телевидения невозможно переоценить", – отмечается в сообщении.
Напомним, ранее СМИ писали, что у заслуженного деятеля искусств России обнаружили неоперабельную опухоль.