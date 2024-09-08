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Спрос на квартиры в Батуми вырос – новые данные

Спрос на квартиры в Батуми вырос – новые данные

Sputnik Грузия

Средневзвешенная цена квартир в новостройках в Батуми в прошлом месяце выросла на 6% и составила 1,2 тысячи долларов за квадратный метр 08.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-08T19:03+0400

2024-09-08T19:03+0400

2024-09-08T19:38+0400

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Спрос на квартиры в черноморском курортном городе Батуми (Аджарская АР) в июле 2024 года вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – продано 1 247 квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia. Согласно обзору, за отчетный период объем рынка увеличился на 16% и составил 68 млн долларов. По данным компании, продажи новостроек выросли на 11%, а старых квартир упали на 36%. Средневзвешенная цена квартир в новостройках в Батуми в прошлом месяце выросла на 6% и составила 1,2 тысячи долларов за квадратный метр. В случае со старыми квартирами их стоимость выросла на 7% и составила 951 доллар за квадратный метр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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