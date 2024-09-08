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Спрос на квартиры в Батуми вырос – новые данные
Спрос на квартиры в Батуми вырос – новые данные
Sputnik Грузия
Средневзвешенная цена квартир в новостройках в Батуми в прошлом месяце выросла на 6% и составила 1,2 тысячи долларов за квадратный метр 08.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-08T19:03+0400
2024-09-08T19:03+0400
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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Спрос на квартиры в черноморском курортном городе Батуми (Аджарская АР) в июле 2024 года вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – продано 1 247 квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia. Согласно обзору, за отчетный период объем рынка увеличился на 16% и составил 68 млн долларов. По данным компании, продажи новостроек выросли на 11%, а старых квартир упали на 36%. Средневзвешенная цена квартир в новостройках в Батуми в прошлом месяце выросла на 6% и составила 1,2 тысячи долларов за квадратный метр. В случае со старыми квартирами их стоимость выросла на 7% и составила 951 доллар за квадратный метр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, батуми, недвижимость в грузии
Спрос на квартиры в Батуми вырос – новые данные
19:03 08.09.2024 (обновлено: 19:38 08.09.2024)
Средневзвешенная цена квартир в новостройках в Батуми в прошлом месяце выросла на 6% и составила 1,2 тысячи долларов за квадратный метр
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Спрос на квартиры в черноморском курортном городе Батуми (Аджарская АР) в июле 2024 года вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – продано 1 247 квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia.
Согласно обзору, за отчетный период объем рынка увеличился на 16% и составил 68 млн долларов.
По данным компании, продажи новостроек выросли на 11%, а старых квартир упали на 36%.
Средневзвешенная цена квартир в новостройках в Батуми в прошлом месяце выросла на 6% и составила 1,2 тысячи долларов за квадратный метр. В случае со старыми квартирами их стоимость выросла на 7% и составила 951 доллар за квадратный метр.