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Тысячи жителей Тбилиси останутся без воды в понедельник
Тысячи жителей Тбилиси останутся без воды в понедельник
Sputnik Грузия
В связи с плановыми работами компания опустошит магистральный трубопровод 08.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-08T23:04+0400
2024-09-08T23:04+0400
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Тысячи абонентам густонаселенного Исанского района Тбилиси приостановят подачу воды с 10:00 часов утра в понедельник, 9 сентября, сообщили в водораспределительной компании Georgian Water and Power. Подача воды будет ограничена части населения столицы до 22:00, так как в связи с плановыми работами компания опустошит магистральный трубопровод. Отключение воды коснется жителей улиц Теофиле Давитая, Патаридзе, Мшвелидзе, Шандора Петефи, Лежава, Гваладзе, Маршала Юзефа Пилсудского, улицы Ачабети, Цулукидзе I, II, III, IV микрорайонов Вазисубани. Компания Georgia Water and Power заранее рассылает абонентам информацию об ограничении и восстановлении подачи воды в виде SMS-сообщения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, georgian water and power, тбилиси
грузия, новости, общество, georgian water and power, тбилиси
Тысячи жителей Тбилиси останутся без воды в понедельник
23:04 08.09.2024 (обновлено: 23:05 08.09.2024)
В связи с плановыми работами компания опустошит магистральный трубопровод
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Тысячи абонентам густонаселенного Исанского района Тбилиси приостановят подачу воды с 10:00 часов утра в понедельник, 9 сентября, сообщили в водораспределительной компании Georgian Water and Power.
Подача воды будет ограничена части населения столицы до 22:00, так как в связи с плановыми работами компания опустошит магистральный трубопровод.
Отключение воды коснется жителей улиц Теофиле Давитая, Патаридзе, Мшвелидзе, Шандора Петефи, Лежава, Гваладзе, Маршала Юзефа Пилсудского, улицы Ачабети, Цулукидзе I, II, III, IV микрорайонов Вазисубани.
Компания Georgia Water and Power заранее рассылает абонентам информацию об ограничении и восстановлении подачи воды в виде SMS-сообщения.