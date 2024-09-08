https://sputnik-georgia.ru/20240908/tysyachi-zhiteley-tbilisi-ostanutsya-bez-vody-v-ponedelnik-289808773.html

Тысячи жителей Тбилиси останутся без воды в понедельник

Тысячи жителей Тбилиси останутся без воды в понедельник

Sputnik Грузия

В связи с плановыми работами компания опустошит магистральный трубопровод 08.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-08T23:04+0400

2024-09-08T23:04+0400

2024-09-08T23:05+0400

грузия

новости

общество

georgian water and power

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23535/64/235356427_40:0:1960:1080_1920x0_80_0_0_f57b7420d1d367097d973b7f06b25994.jpg

ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Тысячи абонентам густонаселенного Исанского района Тбилиси приостановят подачу воды с 10:00 часов утра в понедельник, 9 сентября, сообщили в водораспределительной компании Georgian Water and Power. Подача воды будет ограничена части населения столицы до 22:00, так как в связи с плановыми работами компания опустошит магистральный трубопровод. Отключение воды коснется жителей улиц Теофиле Давитая, Патаридзе, Мшвелидзе, Шандора Петефи, Лежава, Гваладзе, Маршала Юзефа Пилсудского, улицы Ачабети, Цулукидзе I, II, III, IV микрорайонов Вазисубани. Компания Georgia Water and Power заранее рассылает абонентам информацию об ограничении и восстановлении подачи воды в виде SMS-сообщения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, georgian water and power, тбилиси