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В Грузии собираются принять закон "О театрах"
В Грузии собираются принять закон "О театрах"
Sputnik Грузия
В законе планируется определить формы подотчетности театров 08.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-08T13:32+0400
2024-09-08T13:32+0400
2024-09-08T13:32+0400
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Правительство Грузии собирается урегулировать деятельность театров при помощи нового закона "О театрах". В частности, в новом законе будут определены типы театров, а также тип и размер государственного финансирования. Кроме того, будет определена роль коммерческих театров и формы их сотрудничества с государством, а также возможность использования ими и театрами с особыми нуждами имущества государственных театров. Наряду с этим, новшеством закона станет разделение роли директора театра и художественного руководителя, и определение их полномочий и правил назначения на должность. Также в законе планируется определить формы подотчетности театров и вопросы трудовых отношений внутри самих театров. Всего в Грузии действует 53 театра, из которых 28 – в Тбилиси и восемь – в регионе Имерети. За 2023 год театры дали 4 681 спектакль, в том числе 156 – за рубежом, которые посетили 772 тысячи человек. На 1 января 2024 года в театрах работали 4 236 человек, из которых 1 192 – старше 55 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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театр, тбилиси, грузия, общество, новости, имерети, культура
театр, тбилиси, грузия, общество, новости, имерети, культура
В Грузии собираются принять закон "О театрах"
В законе планируется определить формы подотчетности театров
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Правительство Грузии собирается урегулировать деятельность театров при помощи нового закона "О театрах".
В частности, в новом законе будут определены типы театров, а также тип и размер государственного финансирования.
Кроме того, будет определена роль коммерческих театров и формы их сотрудничества с государством, а также возможность использования ими и театрами с особыми нуждами имущества государственных театров.
Наряду с этим, новшеством закона станет разделение роли директора театра и художественного руководителя, и определение их полномочий и правил назначения на должность.
Также в законе планируется определить формы подотчетности театров и вопросы трудовых отношений внутри самих театров.
Всего в Грузии действует 53 театра, из которых 28 – в Тбилиси и восемь – в регионе Имерети. За 2023 год театры дали 4 681 спектакль, в том числе 156 – за рубежом, которые посетили 772 тысячи человек.
На 1 января 2024 года в театрах работали 4 236 человек, из которых 1 192 – старше 55 лет.