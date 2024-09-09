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Футболисты сборной Грузии прибыли в Тирану на матч с Албанией в рамках Лиги наций УЕФА
Футболисты сборной Грузии прибыли в Тирану на матч с Албанией в рамках Лиги наций УЕФА
Sputnik Грузия
По словам главного тренера сборной Вилли Саньоля, Грузии предстоит сложный матч 09.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-09T13:00+0400
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Сборная Грузии по футболу прибыла в Тирану, где 10 сентября проведет матч второго тура Лиги наций УЕФА против Албании – начало встречи в 22:45 по тбилисскому времени. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Сборная Грузии в матче первого тура Лиги наций УЕФА уверенно обыграла в Тбилиси команду Чехии (4:1). Голы в составе Грузии на свой счет записали Хвича Кварацхелия, Георгий Чакветадзе, Георгий Микаутадзе и Георгий Кочорашвили. Для последнего этот гол стал первым за национальную команду. Во втором матче группы В1 сборная Албании обыграла в гостях Украину со счетом 2:1 и вместе со сборной Грузии стала лидером квартета. По словам главного тренера сборной Вилли Саньоля, Грузии предстоит сложный матч в Тиране. Расписание предстоящих матчей сборной Грузии в Лиге наций: В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года. Согласно регламенту соревнований, четыре победителя групп Лиги наций, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации к чемпионату мира, получат шанс попасть на турнир через стыковые матчи, жеребьевка которых запланирована на ноябрь 2024 года. Что касается традиционной жеребьевки квалификации на ЧМ 2026, то она состоится в декабре 2024 года. От выступления сборной Грузии в Лиге наций будет зависеть ее место в общем рейтинге команд. Чем выше рейтинг, тем больше шансов по результатам жеребьевки попасть на более слабых соперников. Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, албания, тбилиси, чехия, вилли саньоль, хвича кварацхелия, георгий микаутадзе, уефа
Футболисты сборной Грузии прибыли в Тирану на матч с Албанией в рамках Лиги наций УЕФА
По словам главного тренера сборной Вилли Саньоля, Грузии предстоит сложный матч
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Сборная Грузии по футболу прибыла в Тирану, где 10 сентября проведет матч второго тура Лиги наций УЕФА против Албании – начало встречи в 22:45 по тбилисскому времени.
Сборная Грузии в матче первого тура Лиги наций УЕФА уверенно обыграла в Тбилиси команду Чехии (4:1). Голы в составе Грузии на свой счет записали Хвича Кварацхелия, Георгий Чакветадзе, Георгий Микаутадзе и Георгий Кочорашвили. Для последнего этот гол стал первым за национальную команду. Во втором матче группы В1 сборная Албании обыграла в гостях Украину со счетом 2:1 и вместе со сборной Грузии стала лидером квартета.
По словам главного тренера сборной Вилли Саньоля, Грузии предстоит сложный матч в Тиране.
"Я уверен, что это будет очень трудный матч. Хоть они и не вышли из группы на чемпионате Европы, это очень сильная команда", – сказал Саньоль журналистам.
Расписание предстоящих матчей сборной Грузии в Лиге наций:
10 сентября, Албания–Грузия
11 октября, Украина–Грузия
14 октября, Грузия–Албания
16 ноября, Грузия–Украина
В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года.
Согласно регламенту соревнований, четыре победителя групп Лиги наций, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации к чемпионату мира, получат шанс попасть на турнир через стыковые матчи, жеребьевка которых запланирована на ноябрь 2024 года.
Что касается традиционной жеребьевки квалификации на ЧМ 2026, то она состоится в декабре 2024 года. От выступления сборной Грузии в Лиге наций будет зависеть ее место в общем рейтинге команд. Чем выше рейтинг, тем больше шансов по результатам жеребьевки попасть на более слабых соперников.
Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.