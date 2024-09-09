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Футболисты сборной Грузии рассказали о настрое в команде перед матчем с Албанией
Футболисты сборной Грузии рассказали о настрое в команде перед матчем с Албанией
Sputnik Грузия
Матч первого тура грузинская команда уверенно выиграла дома у Чехии со счетом 4:1 09.09.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Сборная Грузии завершит матч с Албанией в свою пользу, если команда выйдет на игру с тем же настроем, который демонстрировала до сих пор, рассказал дебютант национальной команды, 23-летний полузащитник Шота Ноникашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Сборная Грузии 10 сентября проведет матч второго тура Лиги наций УЕФА против Албании – начало встречи в 22:45 по тбилисскому времени. Матч первого тура грузинская команда уверенно выиграла дома у Чехии (4:1). За сборную Грузии отличились Хвича Кварацхелия, Георгий Чакветадзе, Гегоргий Микаутадзе и Георгий Кочорашвили. По словам футболиста, он гордится тем, что играет в сборной и мечтал об этом с начала карьеры. "Дебют был особенным для меня, потому что я мечтал об этом дне на протяжении всей своей карьеры. Когда я стоял под гимн нашей страны и вышел на стадион, я был горд представлять свою страну", – сказал Ноникашвили. По словам защитника сборной Грузии Лаши Двали, перед матчем с Албанией у команды хорошее настроение, что является одной из причин их успехов в последнее время. По его словам, сборная постарается сделать то же самое и в следующих играх.Расписание предстоящих матчей сборной Грузии в Лиге наций: В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, албания, тбилиси, чехия, хвича кварацхелия, уефа, футбол, сборная грузии по футболу
Футболисты сборной Грузии рассказали о настрое в команде перед матчем с Албанией
Матч первого тура грузинская команда уверенно выиграла дома у Чехии со счетом 4:1
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Сборная Грузии завершит матч с Албанией в свою пользу, если команда выйдет на игру с тем же настроем, который демонстрировала до сих пор, рассказал дебютант национальной команды, 23-летний полузащитник Шота Ноникашвили.
Сборная Грузии 10 сентября проведет матч второго тура Лиги наций УЕФА против Албании – начало встречи в 22:45 по тбилисскому времени. Матч первого тура грузинская команда уверенно выиграла дома у Чехии (4:1). За сборную Грузии отличились Хвича Кварацхелия, Георгий Чакветадзе, Гегоргий Микаутадзе и Георгий Кочорашвили.
"Это будет очень трудная игра, но если мы выйдем с тем же настроем, единством и решимостью, которые до сих пор демонстрировала наша сборная, то игра закончится в нашу пользу", – сказал Ноникашвили.
По словам футболиста, он гордится тем, что играет в сборной и мечтал об этом с начала карьеры.
"Дебют был особенным для меня, потому что я мечтал об этом дне на протяжении всей своей карьеры. Когда я стоял под гимн нашей страны и вышел на стадион, я был горд представлять свою страну", – сказал Ноникашвили.
По словам защитника сборной Грузии Лаши Двали, перед матчем с Албанией у команды хорошее настроение, что является одной из причин их успехов в последнее время.
"В команде очень хорошее настроение. Думаю, это видно на поле и это одна из причин наших успехов в последнее время. Было важно после чемпионата Европы провести эту игру в Лиге наций с таким же энтузиазмом и с такой же способностью бороться, начать с победы", – сказал Двали.
По его словам, сборная постарается сделать то же самое и в следующих играх.
Расписание предстоящих матчей сборной Грузии в Лиге наций:
10 сентября, Албания–Грузия
11 октября, Украина–Грузия
14 октября, Грузия–Албания
16 ноября, Грузия–Украина
В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года.