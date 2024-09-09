https://sputnik-georgia.ru/20240909/futbolisty-sbornoy-gruzii-rasskazali-o-nastroe-v-komande-pered-matchem-s-albaniey-289820292.html

Футболисты сборной Грузии рассказали о настрое в команде перед матчем с Албанией

Футболисты сборной Грузии рассказали о настрое в команде перед матчем с Албанией

Sputnik Грузия

Матч первого тура грузинская команда уверенно выиграла дома у Чехии со счетом 4:1 09.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-09T21:40+0400

2024-09-09T21:40+0400

2024-09-09T21:40+0400

спорт

грузия

новости

албания

тбилиси

чехия

хвича кварацхелия

уефа

футбол

сборная грузии по футболу

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/07/289794984_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_356b46c420cf930dc367d04912a2670c.jpg

ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Сборная Грузии завершит матч с Албанией в свою пользу, если команда выйдет на игру с тем же настроем, который демонстрировала до сих пор, рассказал дебютант национальной команды, 23-летний полузащитник Шота Ноникашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Сборная Грузии 10 сентября проведет матч второго тура Лиги наций УЕФА против Албании – начало встречи в 22:45 по тбилисскому времени. Матч первого тура грузинская команда уверенно выиграла дома у Чехии (4:1). За сборную Грузии отличились Хвича Кварацхелия, Георгий Чакветадзе, Гегоргий Микаутадзе и Георгий Кочорашвили. По словам футболиста, он гордится тем, что играет в сборной и мечтал об этом с начала карьеры. "Дебют был особенным для меня, потому что я мечтал об этом дне на протяжении всей своей карьеры. Когда я стоял под гимн нашей страны и вышел на стадион, я был горд представлять свою страну", – сказал Ноникашвили. По словам защитника сборной Грузии Лаши Двали, перед матчем с Албанией у команды хорошее настроение, что является одной из причин их успехов в последнее время. По его словам, сборная постарается сделать то же самое и в следующих играх.Расписание предстоящих матчей сборной Грузии в Лиге наций: В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

албания

тбилиси

чехия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, албания, тбилиси, чехия, хвича кварацхелия, уефа, футбол, сборная грузии по футболу