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Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни?
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни?
Sputnik Грузия
В некоторых районах страны ожидается кратковременный дождь с грозой 09.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-09T19:40+0400
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Кратковременный дождь с грозой на фоне высокой температуры ожидается в некоторых районах Грузии 10-12 сентября, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Согласно прогнозу синоптиков, в Тбилиси возможен кратковременный дождь. Температура воздуха днем составит 31-33 градуса тепла. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) ожидается жара и погода без осадков. Температура воздуха днем составит 33-35 градусов тепла. В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) 10-11 сентября ожидается жаркая погода без осадков, а 12 сентября – местами дождь. Температура воздуха днем составит 36-38 градусов тепла. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) синоптики ожидают кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 30-34 градуса тепла. В высокогорных районах Западной Грузии (Местия, Бахмаро) синоптики местами прогнозируют кратковременный дождь с грозой, температура воздуха днем составит 25-30 градусов тепла. В Квемо и Шида Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) местами ожидается небольшой дождь с грозой, возможен град и усиление ветра. Температура воздуха днем составит 33-35 градусов тепла. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) синоптики ожидают местами кратковременный дождь с грозой, возможен град и усиление ветра. Днем температура воздуха составит 32-35 градусов тепла. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) прогнозируется небольшой дождь с грозой, местами возможны град и усиление ветра. Температура воздуха днем составит 31-33 градуса тепла. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 24-26 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, западная грузия, восточная грузия, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, западная грузия, восточная грузия, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни?
В некоторых районах страны ожидается кратковременный дождь с грозой
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Кратковременный дождь с грозой на фоне высокой температуры ожидается в некоторых районах Грузии 10-12 сентября, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
Согласно прогнозу синоптиков, в Тбилиси возможен кратковременный дождь. Температура воздуха днем составит 31-33 градуса тепла.
В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) ожидается жара и погода без осадков. Температура воздуха днем составит 33-35 градусов тепла.
В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) 10-11 сентября ожидается жаркая погода без осадков, а 12 сентября – местами дождь. Температура воздуха днем составит 36-38 градусов тепла.
В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) синоптики ожидают кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 30-34 градуса тепла.
В высокогорных районах Западной Грузии (Местия, Бахмаро) синоптики местами прогнозируют кратковременный дождь с грозой, температура воздуха днем составит 25-30 градусов тепла.
В Квемо и Шида Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) местами ожидается небольшой дождь с грозой, возможен град и усиление ветра. Температура воздуха днем составит 33-35 градусов тепла.
В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) синоптики ожидают местами кратковременный дождь с грозой, возможен град и усиление ветра. Днем температура воздуха составит 32-35 градусов тепла.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) прогнозируется небольшой дождь с грозой, местами возможны град и усиление ветра. Температура воздуха днем составит 31-33 градуса тепла.
В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 24-26 градусов тепла.