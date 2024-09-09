https://sputnik-georgia.ru/20240909/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni-289818447.html

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни?

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни?

Sputnik Грузия

В некоторых районах страны ожидается кратковременный дождь с грозой 09.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-09T19:40+0400

2024-09-09T19:40+0400

2024-09-09T19:40+0400

погода

грузия

новости

западная грузия

восточная грузия

тбилиси

национальное агентство окружающей среды

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/0d/251714144_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_faf524870fcbf9b81c3a39ee978f06c8.jpg

ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Кратковременный дождь с грозой на фоне высокой температуры ожидается в некоторых районах Грузии 10-12 сентября, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Согласно прогнозу синоптиков, в Тбилиси возможен кратковременный дождь. Температура воздуха днем составит 31-33 градуса тепла. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) ожидается жара и погода без осадков. Температура воздуха днем составит 33-35 градусов тепла. В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) 10-11 сентября ожидается жаркая погода без осадков, а 12 сентября – местами дождь. Температура воздуха днем составит 36-38 градусов тепла. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) синоптики ожидают кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 30-34 градуса тепла. В высокогорных районах Западной Грузии (Местия, Бахмаро) синоптики местами прогнозируют кратковременный дождь с грозой, температура воздуха днем составит 25-30 градусов тепла. В Квемо и Шида Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) местами ожидается небольшой дождь с грозой, возможен град и усиление ветра. Температура воздуха днем составит 33-35 градусов тепла. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) синоптики ожидают местами кратковременный дождь с грозой, возможен град и усиление ветра. Днем температура воздуха составит 32-35 градусов тепла. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) прогнозируется небольшой дождь с грозой, местами возможны град и усиление ветра. Температура воздуха днем составит 31-33 градуса тепла. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 24-26 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

западная грузия

восточная грузия

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, грузия, новости, западная грузия, восточная грузия, тбилиси, национальное агентство окружающей среды