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Несовершеннолетние в Грузии – преступники и жертвы

Несовершеннолетние в Грузии – преступники и жертвы

Sputnik Грузия

Из привлеченных к уголовной ответственности 354 лиц 18 уже отбывали условное наказание 09.09.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Число несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности в Грузии с 1 января по 1 августа 2024 года, составило 354 человека, из которых основная часть обвиняется в воровстве, говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, из 354 лиц в возрасте от 14 до 18 лет 18 уже отбывали условное наказание. При этом самыми распространенными преступлениями, совершаемыми несовершеннолетними, являются: Согласно "Сакстату", пострадавшими от уголовных преступлений признали 877 лиц младше 18 лет, из которых 403 стали жертвами семейного насилия, 128 – жертвами сексуальных преступлений, а 131 – жертвами угроз. За семь месяцев 2024 года был убит один несовершеннолетний, а трое стали жертвами попыток убийства. В Грузии действует закон защиты несовершеннолетних, согласно которому упрощена процедура признания несовершеннолетнего жертвой уголовного преступления, а преступления против несовершеннолетних находятся под особым контролем. Что касается вопроса привлечения к ответственности, то он регулируется специальным законодательством и предполагает применение более мягких наказаний, нежели к совершеннолетним.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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