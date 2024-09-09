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https://sputnik-georgia.ru/20240909/premeru-gruzii-neponyatna-kritika-ssha-i-es-po-zakonoproektu-o-zaprete-lgbt-propagandy-289812560.html
Премьеру Грузии непонятна критика США и ЕС по законопроекту о запрете ЛГБТ*-пропаганды
Премьеру Грузии непонятна критика США и ЕС по законопроекту о запрете ЛГБТ*-пропаганды
Sputnik Грузия
В восприятии грузинского общества ЕС и США не должны ассоциироваться с ЛГБТ*-пропагандой, отметил Кобахидзе 09.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-09T12:39+0400
2024-09-09T13:11+0400
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Властям Грузии непонятно, почему высокопоставленные представители Евросоюза и США могут критиковать законопроект, который посвящен исключительно защите семейных ценностей и интересов несовершеннолетних в Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Пресс-спикер верховного представителя Евросоюза Петер Стано заявил, что поправки о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии, которые парламент принял во втором чтении в ускоренном порядке, подрывают фундаментальные права человека и создают риски усиления дискриминации части населения. По словам координатора США по санкциям Джеймса О'Брайена, в Грузии уже приняли один "плохой" закон ("Закон о прозрачности иностранного влияния" – прим.) и разрабатывают еще два "плохих" закона. По его словам, это нужно прекратить, иначе граждане Грузии не смогут получить то, чего так сильно хотят – стать частью ЕС. По словам премьера, в восприятии грузинского общества ЕС и США не должны ассоциироваться с ЛГБТ*-пропагандой. "Я лично обеспокоен критикой со стороны Стано и О'Брайена в отношении этого закона. Нельзя, чтобы в восприятии грузинского общества Евросоюз и США ассоциировались в какой-либо форме с пропагандой ЛГБТ* и такими идеологическими течениями, цель которых не является положительной для общества. Здесь речь идет о псевдолиберальной идеологии, которой противостоит проект закона, находящийся в процессе принятия в парламенте Грузии", – отметил Кобахидзе. Такая критика для грузинских властей крайне тревожна, и они надеются, что в будущем не услышат больше подобных заявлений от американских и европейских политиков, подчеркнул премьер. В среду, 4 сентября, парламент Грузии во втором чтении принял пакет законопроектов – проект конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и исходящие поправки в 17 законов. Поправки предстоит принять и в третьем чтении. Часть оппозиции, в том числе представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", не находились в зале заседания из-за бойкота работе парламента. Согласно поправкам, запрещаются однополые браки, медицинские манипуляции по смене пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ* в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в целях популяризации ЛГБТ* и так далее. Для вступления конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" в силу недостаточно принятия законопроектов в виде пакета. Конституционный закон, как и поправки в главный закон страны, принимается 3/4 голосов депутатов, то есть минимум 113 членами парламента. Соответственно, в парламенте нынешнего созыва без поддержки оппозиции этот закон не принять. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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единое национальное движение, ираклий кобахидзе, сша, грузия, политика, новости, лгбт
единое национальное движение, ираклий кобахидзе, сша, грузия, политика, новости, лгбт

Премьеру Грузии непонятна критика США и ЕС по законопроекту о запрете ЛГБТ*-пропаганды

12:39 09.09.2024 (обновлено: 13:11 09.09.2024)
© photo: Sputnik / StringerАкция сторонников защиты прав ЛГБТ и акция молчания у здания парламента Грузии 6 июля
Акция сторонников защиты прав ЛГБТ и акция молчания у здания парламента Грузии 6 июля - Sputnik Грузия, 1920, 09.09.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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В восприятии грузинского общества ЕС и США не должны ассоциироваться с ЛГБТ*-пропагандой, отметил Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Властям Грузии непонятно, почему высокопоставленные представители Евросоюза и США могут критиковать законопроект, который посвящен исключительно защите семейных ценностей и интересов несовершеннолетних в Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
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Пресс-спикер верховного представителя Евросоюза Петер Стано заявил, что поправки о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии, которые парламент принял во втором чтении в ускоренном порядке, подрывают фундаментальные права человека и создают риски усиления дискриминации части населения. По словам координатора США по санкциям Джеймса О'Брайена, в Грузии уже приняли один "плохой" закон ("Закон о прозрачности иностранного влияния" – прим.) и разрабатывают еще два "плохих" закона. По его словам, это нужно прекратить, иначе граждане Грузии не смогут получить то, чего так сильно хотят – стать частью ЕС.

"Почему представитель Евросоюза высокого ранга и представитель США высокого ранга могут критиковать тот законопроект, который посвящен исключительно защите семейных ценностей и интересов несовершеннолетних, это нам непонятно. Здесь нет речи об ограничении прав человека. Единственное, что ограничивается, это использование грубой пропаганды, у которой весьма странные цели", – сказал Кобахидзе на сегодняшнем брифинге.

По словам премьера, в восприятии грузинского общества ЕС и США не должны ассоциироваться с ЛГБТ*-пропагандой.
"Я лично обеспокоен критикой со стороны Стано и О'Брайена в отношении этого закона. Нельзя, чтобы в восприятии грузинского общества Евросоюз и США ассоциировались в какой-либо форме с пропагандой ЛГБТ* и такими идеологическими течениями, цель которых не является положительной для общества. Здесь речь идет о псевдолиберальной идеологии, которой противостоит проект закона, находящийся в процессе принятия в парламенте Грузии", – отметил Кобахидзе.
Такая критика для грузинских властей крайне тревожна, и они надеются, что в будущем не услышат больше подобных заявлений от американских и европейских политиков, подчеркнул премьер.
В среду, 4 сентября, парламент Грузии во втором чтении принял пакет законопроектов – проект конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и исходящие поправки в 17 законов. Поправки предстоит принять и в третьем чтении. Часть оппозиции, в том числе представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", не находились в зале заседания из-за бойкота работе парламента.
Согласно поправкам, запрещаются однополые браки, медицинские манипуляции по смене пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ* в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в целях популяризации ЛГБТ* и так далее.
Для вступления конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" в силу недостаточно принятия законопроектов в виде пакета.
Конституционный закон, как и поправки в главный закон страны, принимается 3/4 голосов депутатов, то есть минимум 113 членами парламента. Соответственно, в парламенте нынешнего созыва без поддержки оппозиции этот закон не принять.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
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