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Точный прогноз погоды в Тбилиси с 9 до 15 сентября

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 9 до 15 сентября

Sputnik Грузия

Ожидается, что максимальная температура на неделе составит 33 градуса тепла 09.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-09T14:05+0400

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Синоптики на этой неделе прогнозируют в Тбилиси в основном ясную и солнечную погоду, местами ожидается небольшая облачность. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В понедельник, 9 сентября, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 20 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 29 градусов тепла. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:19. Во вторник, 10 сентября, в Тбилиси синоптики прогнозируют местами ясную, местами – облачную погоду. Восход солнца будет в 06:36. Минимальная температура воздуха ночью упадет до 18 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 28 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:18. В среду, 11 сентября, в Тбилиси ожидается ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 06:37. Минимальная температура воздуха ночью составит 19 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 33 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:16. В четверг, 12 сентября, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 06:38. Минимальная температура воздуха составит 20 градусов, а днем поднимется максимум до 33 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:14. В пятницу, 13 сентября, в Тбилиси синоптики прогнозируют местами ясную погоду, местами – небольшую облачность. Восход солнца будет в 06:39. Минимальная температура воздуха ночью составит 18 градусов, а днем прогреется до 28 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:12. В субботу, 14 сентября, в Тбилиси сохранится ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 06:40. Минимальная температура воздуха ночью составит 16 градусов, днем воздух прогреется до 28 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:11. В воскресенье, 15 сентября, в Тбилиси ожидается местами ясная, местами – облачная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит 15 градусов, днем воздух прогреется до 27 градусов тепла. Восход солнца будет в 06:41. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:09.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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