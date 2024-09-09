https://sputnik-georgia.ru/20240909/zaderzhan-muzhchina-obvinyaemyy-v-seksualnom-nasilii-nad-vnuchkoy-v-gruzii-289818052.html

Задержан мужчина, обвиняемый в сексуальном насилии над внучкой в Грузии

Задержан мужчина, обвиняемый в сексуальном насилии над внучкой в Грузии

Sputnik Грузия

Девочке проводят соответствующую экспертизу, с ней работает психолог 09.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-09T16:35+0400

2024-09-09T16:35+0400

2024-09-09T16:35+0400

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Полиция задержала 66-летнего мужчину по обвинению в сексуальном насилии над своей 9-летней внучкой в Зугдидском районе (регион Самегрело - Земо Сванети), сообщила телекомпания "Рустави 2". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По информации СМИ, девочка подвергалась насилию в течение нескольких месяцев. Она рассказала о произошедшем матери, после чего женщина решила проверить правдивость слов дочери. Вернувшись домой неожиданно для задержанного, мать застала очередную попытку насилия со стороны дедушки и обратилась в полицию. Девятилетней девочке проводят соответствующую экспертизу, с ней работает психолог. Как сообщили в МВД Грузии, расследование ведется по двум статьям УК Грузии – "Развратные деяния" и "Угроза".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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