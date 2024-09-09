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Завершилось строительство нового транспортного узла в центре Тбилиси
Завершилось строительство нового транспортного узла в центре Тбилиси
Sputnik Грузия
Новый узел увеличит пропускную способность, а автомобили, выезжающие на новую дорогу, не будет мешать общественному транспорту 09.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-09T19:00+0400
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Завершились работы по обустройству транспортного узла на пересечении шоссе Чабуа Амиреджиби и проспекта Михаила Тамарашвили, соединяющего два крупных района Тбилиси Ваке и Сабуртало, заявил мэр столицы Каха Каладзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По словам Каладзе, новый узел увеличит пропускную способность, а автомобили, выезжающие на новую дорогу, не будут больше мешать общественному транспорту, что раньше было проблемой. В рамках проекта на указанной территории были обустроены два пандуса, для которых были построены железобетонные несущие стены. Также установлена сеть наружного освещения со светодиодными фонарями. Для пешеходов обустроили тротуары и уложили несколько слоев асфальта. В рамках проекта сделана дорожная разметка и установлены светофоры для регулирования движения на транспортном узле. Указанные работы, стоимость которых составляет 1,7 миллиона лари, выполнила Городская служба развития инфраструктуры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, тбилиси, каха каладзе, грузинские дороги, машины и их водители
грузия, новости, экономика, тбилиси, каха каладзе, грузинские дороги, машины и их водители
Завершилось строительство нового транспортного узла в центре Тбилиси
Новый узел увеличит пропускную способность, а автомобили, выезжающие на новую дорогу, не будет мешать общественному транспорту
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Завершились работы по обустройству транспортного узла на пересечении шоссе Чабуа Амиреджиби и проспекта Михаила Тамарашвили, соединяющего два крупных района Тбилиси Ваке и Сабуртало, заявил мэр столицы Каха Каладзе.
По словам Каладзе, новый узел увеличит пропускную способность, а автомобили, выезжающие на новую дорогу, не будут больше мешать общественному транспорту, что раньше было проблемой.
"Мы завершили проект т. н. новой дороги Амиреджиби и узла проспекта Тамарашвили… Движение транспорта будет регулироваться светофорами. Именно этот участок дороги будет открыт с сегодняшнего дня. Остаются работы по озеленению, которые займут четыре-пять дней", – заявил Каладзе.
В рамках проекта на указанной территории были обустроены два пандуса, для которых были построены железобетонные несущие стены.
Также установлена сеть наружного освещения со светодиодными фонарями. Для пешеходов обустроили тротуары и уложили несколько слоев асфальта.
В рамках проекта сделана дорожная разметка и установлены светофоры для регулирования движения на транспортном узле.
Указанные работы, стоимость которых составляет 1,7 миллиона лари, выполнила Городская служба развития инфраструктуры.