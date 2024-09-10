https://sputnik-georgia.ru/20240910/chto-obsudili-ministry-oborony-gruzii-i-azerbaydzhana-v-ramkakh-ministeriala-v-batumi-289832110.html

Что обсудили министры обороны Грузии и Азербайджана в рамках министериала в Батуми?

Что обсудили министры обороны Грузии и Азербайджана в рамках министериала в Батуми?

Sputnik Грузия

Среди прочего стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны, в том числе вопросы военного образования 10.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-10T17:40+0400

2024-09-10T17:40+0400

2024-09-10T17:40+0400

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минобороны азербайджана

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Глава Минобороны Грузии Ираклий Чиковани провел двустороннюю встречу с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым в Батуми (АР Аджария), в рамках министериала обороны Азербайджана-Грузии-Турции – стороны обсудили вопросы мира и стабильности в регионе, сообщила пресс-служба ведомства.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>> Одиннадцатая по счету трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции проходит в Батуми. На двусторонней встрече в рамках трехстороннего министериала министры обороны Грузии и Азербайджана обсудили важность дружественных отношений между соседними странами и содействие миру и стабильности в регионе. Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны, в том числе вопросы военного образования. На встрече присутствовали командующий Силами обороны Грузии, генерал-майор Георгий Матиашвили, официальные лица Министерства обороны, а также представители делегации Азербайджана. Грузия, Турция и Азербайджан являются стратегическими союзниками. Оборонное сотрудничество между странами началось в 2012 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, азербайджан, турция, батуми, ираклий чиковани, закир гасанов, минобороны грузии, минобороны азербайджана