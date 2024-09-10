Домашние задания как пытка – советы родителям первоклашек
16:45 10.09.2024 (обновлено: 17:34 10.09.2024)
© Depositphotos.com / AlebloshkaШкольники во время урока
© Depositphotos.com / Alebloshka
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Новый учебный год в Грузии стартует 16 сентября – в этот день первоклассники впервые переступят порог школы
Для ребенка поступление в школу – очень важный момент, поскольку с началом школьного обучения весь его образ жизни кардинально изменится.
Что советуют психологи родителям первоклашек, как помочь ребенку полюбить школу, как подготовиться к учебе, чтобы она стала для него интересным приключением, а не пыткой, читайте в материале Sputnik Грузия.
Что советуют психологи?
Первый год обучения в школе – очень сложный и важный период как для первоклашек, так и для их родителей, поэтому ребенок нуждается в помощи, а родители должны набраться терпения и понимания.
По словам доктора психологии, профессора Наны Гогичаишвили, вместе со статусом первоклассника в жизни маленького человека начинается новый этап – один из серьезных кризисных возрастов в развитии. Как ребенок выйдет из этого кризиса, в большей степени зависит от эффективности и позитивности родителей в отношении этого возраста, в принятии ребенка и так далее.
"Ребенок идет в школу. В его жизни происходит очень много новых событий, у него новый статус – он стал учеником, он вступает в новую среду, новый социум, на него возлагаются новые обязательства, он должен освоить новые правила с точки зрения поведения, должен сориентироваться в этой чужой среде, естественно, это стрессово", – говорит Гогичаишвили.
Именно в этом, по мнению Гогичаишвили, заключается эффективное и позитивное отношение родителей, чтобы капризы и желания ребенка были предусмотрены и приняты разумно.
© Sputnik / Levan AvlabreliНачало учебного года в тбилисской 98-й общеобразовательной школе
Начало учебного года в тбилисской 98-й общеобразовательной школе
© Sputnik / Levan Avlabreli
В целом для всех детей начало нового учебного года связано с приятными ожиданиями, однако даже положительные события, связанные с адаптацией и привыканием, могут вызвать у первоклашек стресс, поэтому очень важна поддержка родителей, считает психолог Кети Месхишвили.
"Родители обязаны разделять эмоциональное состояние детей – расспросить, что произошло в школе, что ребенку понравилось и что – нет. Во время подготовки домашних заданий родитель должен быть рядом, чтобы помочь ребенку преодолеть этот процесс. Если ребенок отрицательно реагирует на школу, родитель должен дать ему возможность выразить до конца эти эмоции. Побольше расспросить, чтобы преодолеть трудности и, в случае необходимости, работать с учителем", – отметила Месхишвили.
При этом она отметила, что роль учителя, его подход к детям также, безусловно, является важным, так как именно он должен создать дружелюбную атмосферу, которая эмоционально успокоит и положительно настроит на школу и учебу.
Психолог Занда Чечелашвили считает, что школьная рутина в целом не отличается от ежедневной, в которой жил ребенок в дошкольный период, однако родители должны помочь ему перестроиться на новый образ жизни.
"В случае школьной рутины нужно больше организованности, чтобы ребенок просыпался и засыпал в одно и то же время, чтобы ежедневность для него была простой. Поэтому подготовку к этому начинаем в дошкольный период. Для развития ребенка важно, когда он находится в каких-то рамках и знает, что и с кем делает", – говорит Чечелашвили.
При этом психолог отмечает, что давать общие рекомендации родителям сложно, так как к каждому ребенку нужен индивидуальный подход.
По ее словам, с поступлением в школу, разумеется, жизнь ребенка меняется, но это не должно лишать ее многообразия, радости и игры.
© Ministry of Culture and Monument Protection of GeorgiaВ школах Тбилиси проект "Живые книги"
В школах Тбилиси проект "Живые книги"
© Ministry of Culture and Monument Protection of Georgia
"Самая большая ошибка родителей в том, что, как только ребенок входит в школу, они заявляют, что игры и развлечения закончились. И мы переходим на режим, когда ребенок занимается в школе, потом долго занимается дома. Это очень большая ошибка. Очень важно, чтобы в раннем школьном возрасте ребенок учился играючи", – отметила Чечелашвили.
По ее словам, в занятиях с ребенком нужно постараться определить пределы выносливости ребенка и не заставлять его делать упражнение, если он устал и без конца вертится.
Советы родителям по организации занятий
Интерес – лучшая мотивация, которая помогает детям стать по-настоящему творческими личностями, поэтому важно, чтобы ребенок во время занятий не скучал.
Соответственно, родителям в первую очередь нужно быть терпеливыми и не проявлять излишней тревоги по поводу недостаточных успехов ребенка, так как развитие умственных способностей определяется временем и практикой. Следовательно, нужно больше повторять упражнения, с небольшими перерывами, чтобы не превратить учебу для ребенка в пытку.
Занимайтесь с ребенком с радостью, избегая неодобрительной оценки и подчеркивания его слабостей в сравнении с другими детьми, чтобы сформировать у него уверенность в своих силах.
Девочка спит на уроке в школе
© photo: Sputnik / Alexey Kudenko/
При любом удобном случае похвалите ребенка, так как похвала способна повысить желание первоклашки быть лучшим и добиться успеха.
В случае, если родителя что-то беспокоит в поведении ребенка или его учебных делах, он может обратиться за советом к учителю или школьному психологу.