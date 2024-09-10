https://sputnik-georgia.ru/20240910/domashnie-zadaniya-kak-pytka--sovety-roditelyam-pervoklashek-289825498.html

Домашние задания как пытка – советы родителям первоклашек

Домашние задания как пытка – советы родителям первоклашек

Sputnik Грузия

Новый учебный год в Грузии стартует 16 сентября – в этот день первоклассники впервые переступят порог школы 10.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-10T16:45+0400

2024-09-10T16:45+0400

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Для ребенка поступление в школу – очень важный момент, поскольку с началом школьного обучения весь его образ жизни кардинально изменится. Что советуют психологи родителям первоклашек, как помочь ребенку полюбить школу, как подготовиться к учебе, чтобы она стала для него интересным приключением, а не пыткой, читайте в материале Sputnik Грузия. Что советуют психологи? Первый год обучения в школе – очень сложный и важный период как для первоклашек, так и для их родителей, поэтому ребенок нуждается в помощи, а родители должны набраться терпения и понимания. По словам доктора психологии, профессора Наны Гогичаишвили, вместе со статусом первоклассника в жизни маленького человека начинается новый этап – один из серьезных кризисных возрастов в развитии. Как ребенок выйдет из этого кризиса, в большей степени зависит от эффективности и позитивности родителей в отношении этого возраста, в принятии ребенка и так далее. Именно в этом, по мнению Гогичаишвили, заключается эффективное и позитивное отношение родителей, чтобы капризы и желания ребенка были предусмотрены и приняты разумно.В целом для всех детей начало нового учебного года связано с приятными ожиданиями, однако даже положительные события, связанные с адаптацией и привыканием, могут вызвать у первоклашек стресс, поэтому очень важна поддержка родителей, считает психолог Кети Месхишвили. "Родители обязаны разделять эмоциональное состояние детей – расспросить, что произошло в школе, что ребенку понравилось и что – нет. Во время подготовки домашних заданий родитель должен быть рядом, чтобы помочь ребенку преодолеть этот процесс. Если ребенок отрицательно реагирует на школу, родитель должен дать ему возможность выразить до конца эти эмоции. Побольше расспросить, чтобы преодолеть трудности и, в случае необходимости, работать с учителем", – отметила Месхишвили. При этом она отметила, что роль учителя, его подход к детям также, безусловно, является важным, так как именно он должен создать дружелюбную атмосферу, которая эмоционально успокоит и положительно настроит на школу и учебу. Психолог Занда Чечелашвили считает, что школьная рутина в целом не отличается от ежедневной, в которой жил ребенок в дошкольный период, однако родители должны помочь ему перестроиться на новый образ жизни. При этом психолог отмечает, что давать общие рекомендации родителям сложно, так как к каждому ребенку нужен индивидуальный подход. По ее словам, с поступлением в школу, разумеется, жизнь ребенка меняется, но это не должно лишать ее многообразия, радости и игры. "Самая большая ошибка родителей в том, что, как только ребенок входит в школу, они заявляют, что игры и развлечения закончились. И мы переходим на режим, когда ребенок занимается в школе, потом долго занимается дома. Это очень большая ошибка. Очень важно, чтобы в раннем школьном возрасте ребенок учился играючи", – отметила Чечелашвили. По ее словам, в занятиях с ребенком нужно постараться определить пределы выносливости ребенка и не заставлять его делать упражнение, если он устал и без конца вертится. Советы родителям по организации занятий Интерес – лучшая мотивация, которая помогает детям стать по-настоящему творческими личностями, поэтому важно, чтобы ребенок во время занятий не скучал. Соответственно, родителям в первую очередь нужно быть терпеливыми и не проявлять излишней тревоги по поводу недостаточных успехов ребенка, так как развитие умственных способностей определяется временем и практикой. Следовательно, нужно больше повторять упражнения, с небольшими перерывами, чтобы не превратить учебу для ребенка в пытку. Занимайтесь с ребенком с радостью, избегая неодобрительной оценки и подчеркивания его слабостей в сравнении с другими детьми, чтобы сформировать у него уверенность в своих силах. При любом удобном случае похвалите ребенка, так как похвала способна повысить желание первоклашки быть лучшим и добиться успеха. В случае, если родителя что-то беспокоит в поведении ребенка или его учебных делах, он может обратиться за советом к учителю или школьному психологу.

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