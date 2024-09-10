https://sputnik-georgia.ru/20240910/ivanishvili-talakhadze-i-mnogie-drugie---kandidaty-v-deputaty-ot-gruzinskoy-mechty--289837826.html

Иванишвили, Талахадзе и многие другие - кандидаты в депутаты от "Грузинской мечты"

Иванишвили, Талахадзе и многие другие - кандидаты в депутаты от "Грузинской мечты"

Sputnik Грузия

26 октября обществу предстоит сделать выбор между темным прошлым или светлым европейским будущим Грузии, сказал Кобахидзе 10.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-10T21:22+0400

2024-09-10T21:22+0400

2024-09-10T21:22+0400

политика

грузия

новости

лаша талахадзе

ираклий кобахидзе

бидзина иванишвили

"сила народа"

грузинская мечта - демократическая грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/11/289041465_0:24:1280:744_1920x0_80_0_0_f1eb0bf93c6977eb5a53d6f36656ec79.jpg

ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе представил общественности первую двадцатку избирательного списка правящей партии "Грузинская мечта", в которую вошли Бидзина Иванишвили, Лаша Талахадзе и многие другие. Парламентские выборы назначены в Грузии на 26 октября. Они впервые масштабно пройдут с использованием электронных технологий и только по пропорциональной системе (по партийным спискам)."Выборы 26 октября - это не простые выборы, а это решающий референдум, на котором общество окончательно должно решить, оно выбирает войну или мир, выбирает моральную деградацию общества или традиционные ценности, выбирает темное прошлое или светлое европейское будущее Грузии", - сказал Кобахидзе на презентации. Первая двадцатка кандидатов в депутаты:1. Бидзина Иванишвили, основатель и почетный председатель партии;2. Ираклий Кобахидзе, премьер-министр;3. Председатель партии Ираклий Гарибашвили4. Глава парламента Шалва Папуашвили;5. Мамука Мдинарадзе, исполнительный секретарь партии, лидер парламентского большинства; 6. Тея Цулукиани, министр культуры и спорта, единственный бессменный член правительства после смены власти;7. Лаша Талахадзе, тяжелоатлет, трехкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы;8. Вахтанг Турнава, основатель крупной компании в сфере информационных технологий Skillwill;9. Мака Бочоришвили, глава парламентского комитета по интеграции с Европой; 10. Гено Петриашвили, борец вольного стиля, олимпийский чемпион, двукратный чемпион Европы, трехкратный чемпион мира; 11. Созар Субари, экс-омбудсмен, депутат парламента от партии "Сила народа";12. Мариам Квривишвили, замминистра экономики и устойчивого развития;13. Анри Оханашвили, глава парламентского комитета по юридическим вопросам;14. Николоз Самхарадзе, глава комитета по иностранным делам; 15. Эка Чичинадзе, вице-президент "Международной ассоциации женского творчества";16. Шота Берекашвили, основатель и исполнительный директор строительной компании BK Construction;17. Леван Махашвили, доктор европоведения Тбилисского государственного университета, глава кабинета председателя парламента;18. Михаил Кавелашвили, депутат от партии "Сила народа", в прошлом член сборной Грузии по футболу;19. Георгий Габуния, юрист, в прошлом исполнительный директор государственного академического ансамбля песни и танца "Рустави", а также "Мартве", солист ансамбля "Басиани", член церковного хора Патриархии, замдиректора государственного фольклорного центра имени Анзора Эркомаишвили и глава общества "Картули";20. Лика Шартава, психолог, внучка бывшего председателя Совета министров Абхазской АР Жиули Шартава;Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, лаша талахадзе, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, "сила народа", грузинская мечта - демократическая грузия