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Херсонский священник о запрете УПЦ, атаке Запада на православие и гордыне создателей ПЦУ
Херсонский священник о запрете УПЦ, атаке Запада на православие и гордыне создателей ПЦУ
Sputnik Грузия
Зачем киевский режим запретил на Украине УПЦ? Почему ПЦУ, которая предлагается ей на замену, не может называться церковью? 10.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-10T15:30+0400
2024-09-10T15:30+0400
2024-09-10T15:30+0400
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За что на простого херсонского священника охотится СБУ? Что происходит с православием в других странах и зачем Запад начал против него войну? Ответы на все эти вопросы в интервью "Sputnik на русском" дал настоятель храма преподобного Серафима Саровского в городе Голая Пристань Херсонской области протоиерей Геннадий Шкиль.
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мультимедиа, видео, общество, в мире, сбу, украина, видео
мультимедиа, видео, общество, в мире, сбу, украина, видео
Херсонский священник о запрете УПЦ, атаке Запада на православие и гордыне создателей ПЦУ
Зачем киевский режим запретил на Украине УПЦ? Почему ПЦУ, которая предлагается ей на замену, не может называться церковью?
За что на простого херсонского священника охотится СБУ? Что происходит с православием в других странах и зачем Запад начал против него войну?
Ответы на все эти вопросы в интервью "Sputnik на русском" дал настоятель храма преподобного Серафима Саровского в городе Голая Пристань Херсонской области протоиерей Геннадий Шкиль.