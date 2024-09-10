https://sputnik-georgia.ru/20240910/khersonskiy-svyaschennik-o-zaprete-upts-atake-zapada-na-pravoslavie-i-gordyne-sozdateley-ptsu-289834213.html

Херсонский священник о запрете УПЦ, атаке Запада на православие и гордыне создателей ПЦУ

Херсонский священник о запрете УПЦ, атаке Запада на православие и гордыне создателей ПЦУ

Sputnik Грузия

Зачем киевский режим запретил на Украине УПЦ? Почему ПЦУ, которая предлагается ей на замену, не может называться церковью? 10.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-10T15:30+0400

2024-09-10T15:30+0400

2024-09-10T15:30+0400

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За что на простого херсонского священника охотится СБУ? Что происходит с православием в других странах и зачем Запад начал против него войну? Ответы на все эти вопросы в интервью "Sputnik на русском" дал настоятель храма преподобного Серафима Саровского в городе Голая Пристань Херсонской области протоиерей Геннадий Шкиль.

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