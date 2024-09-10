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Херсонский священник о запрете УПЦ, атаке Запада на православие и гордыне создателей ПЦУ
Херсонский священник о запрете УПЦ, атаке Запада на православие и гордыне создателей ПЦУ
Sputnik Грузия
Зачем киевский режим запретил на Украине УПЦ? Почему ПЦУ, которая предлагается ей на замену, не может называться церковью? 10.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-10T15:30+0400
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За что на простого херсонского священника охотится СБУ? Что происходит с православием в других странах и зачем Запад начал против него войну? Ответы на все эти вопросы в интервью "Sputnik на русском" дал настоятель храма преподобного Серафима Саровского в городе Голая Пристань Херсонской области протоиерей Геннадий Шкиль.
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мультимедиа, видео, общество, в мире, сбу, украина, видео
мультимедиа, видео, общество, в мире, сбу, украина, видео

Херсонский священник о запрете УПЦ, атаке Запада на православие и гордыне создателей ПЦУ

15:30 10.09.2024
© video: Sputnik
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Зачем киевский режим запретил на Украине УПЦ? Почему ПЦУ, которая предлагается ей на замену, не может называться церковью?
За что на простого херсонского священника охотится СБУ? Что происходит с православием в других странах и зачем Запад начал против него войну?
Ответы на все эти вопросы в интервью "Sputnik на русском" дал настоятель храма преподобного Серафима Саровского в городе Голая Пристань Херсонской области протоиерей Геннадий Шкиль.
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