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Координационный штаб по реализации нестандартных яблок открылся на востоке Грузии
Координационный штаб по реализации нестандартных яблок открылся на востоке Грузии
Sputnik Грузия
Яблоки, наравне с персиками, виноградом и мандаринами, являются одной из главных статей экспорта грузинской сельскохозяйственной продукции 10.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-10T23:47+0400
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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Координационный штаб для организованной закупки нестандартных яблок открылся в Шида Картли, заявил замминистра Тенгиз Насаридзе на рабочем совещании. Яблоки, наравне с персиками, виноградом и мандаринами, являются одной из главных статей экспорта грузинской сельскохозяйственной продукции. Прием урожая от фермеров начался с начала сентября. По предварительным данным, в этом году урожай нестандартных яблок составит около 50 тысяч тонн. По его словам, важную роль в экспортном потенциале страны играют те предприятия, которые перерабатывают нестандартные яблоки. "Предприятия, производящие из этого сырья продукцию - яблочный концентрат, повышают экспортный потенциал страны. Особенно важно, что экспорт осуществляется на наш стратегический рынок – Европейский Союз", - сказал Насаридзе. По его словам, для достижения цели - увеличения качественных, высокоурожайных яблоневых садов как и в прошлые годы государство продолжает поддержку фермеров. В рамках госпрограммы, субсидию в размере 0,1 лари за килограмм получат те предприятия по переработке фруктов, которые до 15 декабря 2024 года закупят у фермеров нестандартные яблоки по цене не менее чем за 0,25 лари за килограмм. Плодоперерабатывающие предприятия, которые будут задействованы в программе, обязаны зарегистрироваться в электронном виде в координационном штабе. Программа стимулирования сбыта урожая нестандартных яблок позволяет фермерам сдать некачественные яблоки по приемлемой цене. В то же время это помогает обеспечить сырьем предприятия по переработке фруктов. Концентрат, полученный при переработке нестандартных яблок, в основном экспортируется на рынки ЕС. В 2023 году грузинские фермеры заработали 7 миллионов лари на продаже нестандартных яблок.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, шида картли, сельское хозяйство грузии
Координационный штаб по реализации нестандартных яблок открылся на востоке Грузии
Яблоки, наравне с персиками, виноградом и мандаринами, являются одной из главных статей экспорта грузинской сельскохозяйственной продукции
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Координационный штаб для организованной закупки нестандартных яблок открылся в Шида Картли, заявил замминистра Тенгиз Насаридзе на рабочем совещании.
Яблоки, наравне с персиками, виноградом и мандаринами, являются одной из главных статей экспорта грузинской сельскохозяйственной продукции. Прием урожая от фермеров начался с начала сентября. По предварительным данным, в этом году урожай нестандартных яблок составит около 50 тысяч тонн.
"Очень важно, чтобы процесс сбора яблок был организован. Штаб, который мы открыли, будет руководить этим процессом. Цель госпрограммы по стимулированию реализации нестандартных яблок состоит в том, чтобы ни один килограмм яблок не остался нереализованным", - заявил Насаридзе.
По его словам, важную роль в экспортном потенциале страны играют те предприятия, которые перерабатывают нестандартные яблоки.
"Предприятия, производящие из этого сырья продукцию - яблочный концентрат, повышают экспортный потенциал страны. Особенно важно, что экспорт осуществляется на наш стратегический рынок – Европейский Союз", - сказал Насаридзе.
По его словам, для достижения цели - увеличения качественных, высокоурожайных яблоневых садов как и в прошлые годы государство продолжает поддержку фермеров.
"Призываем фермеров использовать предложения в виде государственных программ, этим они улучшат качество и повысить урожайность ", - сказал замминистра.
В рамках госпрограммы, субсидию в размере 0,1 лари за килограмм получат те предприятия по переработке фруктов, которые до 15 декабря 2024 года закупят у фермеров нестандартные яблоки по цене не менее чем за 0,25 лари за килограмм.
Плодоперерабатывающие предприятия, которые будут задействованы в программе, обязаны зарегистрироваться в электронном виде в координационном штабе.
Программа стимулирования сбыта урожая нестандартных яблок позволяет фермерам сдать некачественные яблоки по приемлемой цене. В то же время это помогает обеспечить сырьем предприятия по переработке фруктов. Концентрат, полученный при переработке нестандартных яблок, в основном экспортируется на рынки ЕС.
В 2023 году грузинские фермеры заработали 7 миллионов лари на продаже нестандартных яблок.