https://sputnik-georgia.ru/20240910/koordinatsionnyy-shtab-po-realizatsii-nestandartnykh-yablok-otkrylsya-na-vostoke-gruzii-289839678.html

Координационный штаб по реализации нестандартных яблок открылся на востоке Грузии

Координационный штаб по реализации нестандартных яблок открылся на востоке Грузии

Sputnik Грузия

Яблоки, наравне с персиками, виноградом и мандаринами, являются одной из главных статей экспорта грузинской сельскохозяйственной продукции 10.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-10T23:47+0400

2024-09-10T23:47+0400

2024-09-10T23:47+0400

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Координационный штаб для организованной закупки нестандартных яблок открылся в Шида Картли, заявил замминистра Тенгиз Насаридзе на рабочем совещании. Яблоки, наравне с персиками, виноградом и мандаринами, являются одной из главных статей экспорта грузинской сельскохозяйственной продукции. Прием урожая от фермеров начался с начала сентября. По предварительным данным, в этом году урожай нестандартных яблок составит около 50 тысяч тонн. По его словам, важную роль в экспортном потенциале страны играют те предприятия, которые перерабатывают нестандартные яблоки. "Предприятия, производящие из этого сырья продукцию - яблочный концентрат, повышают экспортный потенциал страны. Особенно важно, что экспорт осуществляется на наш стратегический рынок – Европейский Союз", - сказал Насаридзе. По его словам, для достижения цели - увеличения качественных, высокоурожайных яблоневых садов как и в прошлые годы государство продолжает поддержку фермеров. В рамках госпрограммы, субсидию в размере 0,1 лари за килограмм получат те предприятия по переработке фруктов, которые до 15 декабря 2024 года закупят у фермеров нестандартные яблоки по цене не менее чем за 0,25 лари за килограмм. Плодоперерабатывающие предприятия, которые будут задействованы в программе, обязаны зарегистрироваться в электронном виде в координационном штабе. Программа стимулирования сбыта урожая нестандартных яблок позволяет фермерам сдать некачественные яблоки по приемлемой цене. В то же время это помогает обеспечить сырьем предприятия по переработке фруктов. Концентрат, полученный при переработке нестандартных яблок, в основном экспортируется на рынки ЕС. В 2023 году грузинские фермеры заработали 7 миллионов лари на продаже нестандартных яблок.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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